Iranianos devem visitar o CE para tratar de refinaria

00:00 · 18.01.2017

Durante o encontro, realizado em Teerã, o governador Camilo Santana apresentou a ZPE Ceará, local destinado à implantação da refinaria Em reunião com o vice-presidente de Assuntos Internacionais da NIOC, Majid Hedayatzadeh, foi acertado formalizar uma parceria para construir a refinaria

A instalação de uma refinaria no Ceará foi o tema debatido ontem pelo governador Camilo Santana durante reunião com investidores do Irã, no segundo dia de missão oficial do Oriente Médio. De acordo com o governador, houve uma "ótima receptividade dos iranianos para a viabilização do negócio". É esperado que os empresários estrangeiros façam uma visita técnica à Zona de Processamento de Exportação do Ceará (ZPE-CE) no primeiro trimestre deste ano.

O grupo de empresários iranianos deve conhecer ainda o Complexo Portuário do Pecém e toda a área industrial do entorno, fazendo uma análise da viabilidade do local para a implantação de uma refinaria.

O encontro realizado em Teerã contou com a presença do vice-ministro do Petróleo, Abbas Kazemi, que também é presidente da National Iranian Oil Refining and Distribuition Company (NIORDC) e do diretor de Planejamento Corporativo e Membro do Conselho Gestor da NIORDC, Alireza Arman Moghadam.

A empresa iraniana é responsável pela execução dos investimentos estratégicos no setores de Óleo e Gás e pela distribuição dos produtos comercializados pelas estatais do País. "Deixei claro a nossa disposição em trazer uma refinaria para nosso o Estado e expus o interesse em contar com a presença de investimentos do Irã nesse projeto. Tivemos ótima receptividade dos iranianos para a viabilização do negócio", citou o governador Camilo Santana, que estava acompanhado do assessor especial para Assuntos Internacionais, Antônio Balhmann.

Formalização de parceria

A agenda do governador contou ontem com uma reunião com o vice-presidente de Assuntos Internacionais da NIOC, Majid Hedayatzadeh, onde também foram apresentados o projeto da Refinaria, o Complexo Portuário do Pecém e a ZPE. "Houve interesse no projeto e acertamos formalizar uma parceria. Para viabilizar o projeto de uma refinaria são necessários garantir o suprimento de óleo, o financiamento do empreendimento e a demanda do refino", destacou.

De acordo com Camilo, o Irã possui uma das maiores reservas de petróleo e gás do mundo, e por isso, ter o país como parceiro nesse empreendimento "é estratégico para o sucesso".

Ajuda na relação

A comitiva cearense também esteve reunida ontem com o embaixador do Brasil no Irã, Rodrigo de Azeredo, que "se colocou à disposição para ajudar na relação do Ceará com o Irã", conta.

Camilo Santana e o secretário Antônio Balhmann seguem hoje (18) para Dubai, nos Emirados Árabes, onde participam de encontro com empresários de multinacional das áreas de óleo, gás, energia e água. Também no País, em Sharjah, Camilo Santana visitará uma das maiores plantas de dessalinização do mundo.

China

Em novembro do ano passado, Camilo Santana assinou, na China, um Memorando de Entendimento com a multinacional de petróleo Guangdong Zhenrong Energy para realização de estudo - que está em andamento - sobre o projeto da refinaria do Ceará. Se concretizada, a previsão é de que a unidade produza até 300.000 barris/dia, com investimento de US$ 4 bilhões.