Funcionários do IDT temem fechamento de unidades

00:00 · 18.01.2017

Entidade escreveu carta aberta ao governador repudiando corte no orçamento do IDT ( Foto: Fabiane de Paula )

Unidades de Atendimento do Sine/IDT (Instituto de Desenvolvimento do Trabalho) correm o risco de serem fechadas com o corte de 15% no orçamento da entidade anunciado aos trabalhadores pelo governador Camilo Santana, de acordo com a Federação dos Trabalhadores Empregados e Empregadas no Comércio e Serviços do Estado do Ceará (Fetrace).

A Federação redigiu uma carta aberta ao chefe do Executivo estadual, na qual menciona temor em relação à demissão do quadros técnico-operacionais do órgão estadual. Entre as funções primordiais, o Sine/IDT é responsável pela articulação do ingresso e do reingresso de cearenses ao mercado de trabalho.

De acordo com o secretário de formação política, sindical e profissional da Fetrace, Marcos Pereira, 95% do orçamento do IDT é destinado ao gasto com pessoal (folha de pagamento). Assim, "o corte de pessoas implica em fechamento de unidades e de pesquisa", relaciona o representante da Federação.

Conforme o secretário da Fetrace, o segmento que trabalha em campo para a elaboração da Pesquisa de Emprego e Desemprego na Região Metropolitana de Fortaleza (PED/RMF) já está parado e não tem perspectiva de retorno.

"Além do corte no orçamento, temos outro agravante que é o não-cumprimento da Convenção Coletiva do Trabalho. Nós já entramos com ação no Ministério do Trabalho", destaca, acrescentando ainda que a Casa Civil está agendando reunião para resolver a situação dos trabalhadores do IDT.

Em discussão

Em nota enviada à imprensa, o IDT afirma: "a Diretoria Executiva do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) informa que, nesse momento, está em discussão com o Governo do Estado a implantação do Plano de Trabalho de 2017, em conformidade com as resoluções do Comitê de Gestão por Resultados e Gestão Fiscal (Cogerf)".