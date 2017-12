Construção espera vendas melhores

01:00 · 16.12.2017

Setor vê a queda dos juros com otimismo, tendo em vista que as taxas menores favorecem os financiamentos imobiliários ( FOTO: ELIZÂNGELA SANTOS )

Para o setor da construção civil, um dos mais impactados pela recessão brasileira dos últimos dois anos, a queda da taxa de juros é vista com otimismo, uma vez que favorece os financiamentos imobiliários. Mas, antes de lançar novos empreendimentos, o setor ainda tem de reduzir os estoques, que ainda são relevantes no Estado. "A nossa esperança é que no primeiro semestre de 2018 a gente faça a desova de estoque para que no segundo semestre a gente volte a construir", diz André Montenegro, presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil no Ceará (Sinduscon-CE).

Segundo Montenegro, grande parte das construtoras já estão com projetos aprovados, mas só irão lançar se o mercado reagir. Sobre a queda da Selic ao menor patamar histórico, o presidente do Sinduscon-CE diz que a expectativa de venda melhorou, mas que o juro na ponta ainda segue alto. "De qualquer jeito, com a Selic a 7% a gente tem que comemorar". Diferente de outros setores, como o da agricultura ou do comércio, que já apresentaram sinais de recuperação neste ano, o da construção civil ainda deve fechar o ano em retração, diz Montenegro. "Este ano foi muito difícil. O setor deve decrescer 0,6% tanto no Estado como no País, e isso representa 0,5% a menos no PIB do Brasil", diz. "O crescimento do País passa necessariamente pela construção civil, mas as obras de infraestrutura têm de voltar".

Leve reação

Conforme dados do Ipece, a construção civil ainda deve apresentar resultado negativo neste ano, mas no terceiro trimestre o ritmo de retração do setor foi reduzido. No primeiro trimestre, o setor apresentou queda de 7,59%; no segundo de 9,51%; e no terceiro trimestre, a queda foi de 1,75%. No acumulado do ano, o setor caiu 6,3%.

