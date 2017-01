Camilo afirma que leilão do Aeroporto será 15 de março

00:00 · 26.01.2017

Governador Camilo Santana reforçou que as obras do Acquario só vão prosseguir se houver apoio da iniciativa privada ( Foto: Natinho Rodrigues )

Otimista com a possibilidade do Ceará ser sede de um hub (centro de conexões) da Latam, o governador Camilo Santana espera que no dia 15 de março seja definida a concessão do aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza. Para o governador, a definição da empresa concessionária será fundamental para a decisão da empresa aérea, que ainda não tem data para ser anunciada. O aeroporto será concedido pelo governo federal junto a outros três terminais, em Porto Alegre, Florianópolis e Salvador.

"A nossa luta, independente de ideologia, de cor partidária, é lutar pelo crescimento do povo cearense. E um dos projetos estratégicos importantes para o Ceará é trazermos esse hub aeroportuário, e uma das ações importantes para trazer esse hub é a concessão do aeroporto", disse o governador. "E se Deus quiser vai sair o resultado agora 15 de março e nós vamos ter o concessionário do aeroporto. Isso vai nos permitir ter grandes chances de atrair esse hub, que mexerá com a economia cearense a médio e no longo prazo".

Principal equipamento de infraestrutura do Ceará e ativo mais valioso do pacote de concessões do Governo do Estado, o Porto do Pecém deverá ser administrado em parceria com Porto de Roterdã, empresa que administra diversos terminais pelo mundo. A parceria poderá ajudar o Estado na captação de novos investidores. Segundo o governador, empresas iranianas já estariam interessadas em se instalar na área.

"Eu acabei de vir do Irã, e nós temos uma perspectiva muito boa para atrair novos investidores para essa área aqui no Ceará. O mais importante vai ser a parceria com Roterdã que nós vamos fazer agora. Roterdã vai ser parceiro do governo do Ceará aqui no Complexo Industrial e Portuário do Pecém. Não tenho dúvida de que isso vai abrir as portas e vai também criar as condições necessárias para que o Ceará possa criar uma nova dinâmica na sua economia a médio e longo prazo", disse Camilo.

Chineses e espanhóis

Com relação ao Acquario, que também integra o pacote de concessões, Camilo disse que o governo está conversando com chineses e espanhóis para dar prosseguimento às obras do empreendimento. "Essa é uma das prioridades, a estrutura do Acquario. Nós consideramos que é um equipamento fundamental para o Turismo cearense. Mas nós só vamos levar à frente com a parceria privada", disse.

De acordo com o governador, o governo pretende lançar até o final deste ano pelo menos as 10 concessões prioritárias. "Vamos lançar imediatamente aquilo que já está pronto e vamos acelerar aquilo que precisa de estudos mais detalhados", disse.

O pacote de concessões e parcerias público-privadas inclui ainda ativos como as Centrais de Abastecimento do Ceará (Ceasa)e a Arena Castelão. (BC)