Missa e exposição fotográfica abrem celebrações da vida e legado de Edson Queiroz

Em comemoração ao aniversário de 98 anos de nascimento do industrial cearense Edson Queiroz (1925-1982), foi lançada nesta quarta-feira (12) a exposição fotográfica "Fragmentos de Viagem - Ventos do Oriente" do fotógrafo Rodrigo Frota, no Memorial Edson Queiroz, em Cascavel, cidade natal do chanceler.

O início da programação especial de aniversário, "Semana da Vida, Trajetória e Legado do Chanceler Edson Queiroz", contou ainda com missa na igreja Matriz de Cascavel.

Até o próximo sábado (15), atividades especiais acontecem para celebrar o legado do fundador do Grupo Edson Queiroz (GEQ), dentre elas lançamentos de livros, teatro de bonecos e corrida esportiva.

Legenda: Celebrações do legado do fundador do Grupo Edson Queiroz ocorrem até 15 de abril Foto: Kid Júnior

O presidente do Instituto Myra Eliane, Igor Queiroz Barroso, marcou presença na cerimônia. Ele ressaltou a relação de Edson com Cascavel, principalmente a partir da criação da indústria Cascaju.

"Por muitos anos ela processava a castanha de caju e a castanha era exportada para o exterior. E essa indústria durou por vários anos", lembrou.

Legenda: Igor Queiroz Barroso, presidente do Instituto Myra Eliane, homenageou o avô Foto: Kid Júnior

Igor Queiroz Barroso Presidente do Instituto Myra Eliane O fato é que ele tinha uma relação especial. E eu tenho uma relação com essa cidade. Eu vi minha avó durante muitos anos celebrar essa missa. E eu quero carregar essa história para sempre.

Registros culturais

Nesta celebração à memória do avô, Rodrigo Frota compartilha registros visuais de viagens para Índia e Myanmar. A mostra fica em cartaz até 12 de maio com um acervo que expõe fé, trabalho e cultura.

Legenda: Rodrigo Frota apresenta exposição fotográfica "Fragmentos de Viagem - Ventos do Oriente" Foto: Kid Júnior

Para o fotógrafo, a mostra permite o encontro e reconhecimento de outras realidades. "Trazer esse olhar, não só para o povo cascavelense, de que eles podem ir mais longe, viajar mais, a partir destas imagens".

As imagens foram captadas entre 2009 e 2013 a partir da total imersão no universo dessas regiões distantes do Brasil. Conforme Rodrigo, é necessário um tempo longo de estadia para se inserir na cultura local e apreciar os ambientes.

Legenda: Exposição estará em cartaz até 12 de maio no Memorial Edson Queiroz, em Cascavel Foto: Kid Júnior

Rodrigo herdou dos pais e do avô o gosto pela fotografia e começou a estudar o tema em 2000, na Suíça, onde morou até 2003. É formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade de Fortaleza e cursou Cinema/Audiovisual pela Casa Amarela da UFC.