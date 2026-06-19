Ariani Castelo lança fantasia brasileira com romance, magia e disputas políticas

Foi a partir de documentos históricos que a escritora brasileira Ariani Castelo construiu o universo de sua nova obra, "Coração de Cristal Partido", lançada no começo deste mês. Após o sucesso de "O Abismo de Celina", ela quis elaborar uma narrativa que tivesse elementos do Brasil Império. Assim, além de magia e protagonistas ambíguos, inseriu disputas políticas no contexto de corte imperial.

"A escrita começou da figura do imperador. Li bastante sobre Dom Pedro para pensar o que era exigido na época e o que essa figura pediria de um filho", revelou Ariani em entrevista ao Diário do Nordeste.

A trama acompanha Rayka e Luka Lucentis, dois personagens que acabam se unindo para atingir seus próprios objetivos. Enquanto ele ocupa um lugar de confiança ao lado do imperador, Rayka é uma jovem que vive na margem, já que nasceu sem poderes nesse mundo mágico.

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Há uma hierarquia bem estabelecida nessa sociedade, que privilegia riqueza e poder. Enquanto Rayka busca vingança, Luka possui as próprias ambições dentro do Império. Por isso, quando percebe que manter uma aliança com Rayka pode ser um atalho para seus próprios objetivos, ele não pensa duas vezes antes de mergulhar nessa relação.

No entanto, o que começa como uma aproximação por interesse passa a se transformar em uma relação complexa, marcada por rivalidade e uma inesperada atração entre os dois.

Explorando personagens complexos

Para Ariani, uma das partes mais divertidas de escrever essa romantasia foi criar personagens complexos e de moral duvidosa. "Quis trazer dois personagens que precisam sobreviver em um mundo brutal e tomar atitudes moralmente duvidosas para conseguir ter o que desejam", disse.

As séries "A Casa do Dragão" e "Arcane" foram algumas das referências da escritora e ajudaram a moldar o cenário de intrigas e de conflitos políticos da história.

"Gostei de criar a desconfiança. Eles (Rayka e Luka) nunca sabem o que o outro está pensando completamente", afirmou. O mesmo também acontece com os leitores, que vão descobrindo gradualmente as motivações dos personagens.

"É muito da beleza da fantasia. Ir entendendo o sistema aos poucos, até com relação aos planos dos personagens. Ao plano de vingança. A gente também vai entendendo os motivos ao longo do livro". Ariani Castelo Escritora brasileira

Na entrevista, Ariani também destacou o crescente interesse dos leitores por personagens imperfeitos. Ela acredita que isso talvez seja o reflexo da busca por figuras mais humanas e identificáveis nos livros.

"Passou um pouco a época do personagem perfeito, que nunca erra. Especialmente para o público jovem, existe identificação com personagens que estão tentando descobrir o que é certo e errado", declarou.

Legenda: O livro "Coração de Cristal Partido" é a segunda romantasia de Ariani Castelo.

Processo criativo na escrita

Ariani, que é formada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), defende a importância de uma formação literária diversa para escritores. Ela acredita que se limitar a apenas um único gênero pode restringir o processo criativo.

Por isso, busca sempre diversificar sua leitura, indo desde livros de romance e fantasia até suspense e ficção contemporânea. "Um escritor não pode ler apenas aquilo que escreve. É importante consumir diferentes tipos de literatura porque tudo contribui para a construção de histórias", afirma.

Entre suas referências estão obras da fantasia nacional, como os livros de Carol Chiovatto e Fernanda Castro. No cenário internacional, citou o livro "A Vida Invisível de Addie LaRue", de V. E. Schwab.

Serviço

Livro "Coração de Cristal Partido"

Quanto: R$ 79,90

Onde comprar: Editora Rocco