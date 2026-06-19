Ariani Castelo lança fantasia brasileira com romance, magia e disputas políticas

Escritora ficou conhecida pelo best-seller "O Abismo de Celina" e retorna às livrarias com "Coração de Cristal Partido".

Escrito por Beatriz Rabelo beatriz.rabelo@svm.com.br
19 de Junho de 2026 - 18:46 (Atualizado às 18:46, em 22 de Junho de 2026)
capa da noticia
Legenda: A escritora Ariani Castelo ficou conhecida por livro "O abismo de Celina".
Foto: Divulgação/Editora Rocco.

Foi a partir de documentos históricos que a escritora brasileira Ariani Castelo construiu o universo de sua nova obra, "Coração de Cristal Partido", lançada no começo deste mês. Após o sucesso de "O Abismo de Celina", ela quis elaborar uma narrativa que tivesse elementos do Brasil Império. Assim, além de magia e protagonistas ambíguos, inseriu disputas políticas no contexto de corte imperial.

"A escrita começou da figura do imperador. Li bastante sobre Dom Pedro para pensar o que era exigido na época e o que essa figura pediria de um filho", revelou Ariani em entrevista ao Diário do Nordeste

A trama acompanha Rayka e Luka Lucentis, dois personagens que acabam se unindo para atingir seus próprios objetivos. Enquanto ele ocupa um lugar de confiança ao lado do imperador, Rayka é uma jovem que vive na margem, já que nasceu sem poderes nesse mundo mágico. 

Veja também

Imagem da notícia: Confira 7 lançamentos de fantasia imperdíveis para fãs do gênero
Verso

Confira 7 lançamentos de fantasia imperdíveis para fãs do gênero
Imagem da notícia: Entenda o hype de 'Alchemised', fantasia best-seller inspirada em Harry Potter
Verso

Entenda o hype de 'Alchemised', fantasia best-seller inspirada em Harry Potter

Há uma hierarquia bem estabelecida nessa sociedade, que privilegia riqueza e poder. Enquanto Rayka busca vingança, Luka possui as próprias ambições dentro do Império. Por isso, quando percebe que manter uma aliança com Rayka pode ser um atalho para seus próprios objetivos, ele não pensa duas vezes antes de mergulhar nessa relação. 

No entanto, o que começa como uma aproximação por interesse passa a se transformar em uma relação complexa, marcada por rivalidade e uma inesperada atração entre os dois. 

Explorando personagens complexos

Para Ariani, uma das partes mais divertidas de escrever essa romantasia foi criar personagens complexos e de moral duvidosa. "Quis trazer dois personagens que precisam sobreviver em um mundo brutal e tomar atitudes moralmente duvidosas para conseguir ter o que desejam", disse. 

As séries "A Casa do Dragão" e "Arcane" foram algumas das referências da escritora e ajudaram a moldar o cenário de intrigas e de conflitos políticos da história.

"Gostei de criar a desconfiança. Eles (Rayka e Luka) nunca sabem o que o outro está pensando completamente", afirmou. O mesmo também acontece com os leitores, que vão descobrindo gradualmente as motivações dos personagens. 

"É muito da beleza da fantasia. Ir entendendo o sistema aos poucos, até com relação aos planos dos personagens. Ao plano de vingança. A gente também vai entendendo os motivos ao longo do livro".
Ariani Castelo
Escritora brasileira

Na entrevista, Ariani também destacou o crescente interesse dos leitores por personagens imperfeitos. Ela acredita que isso talvez seja o reflexo da busca por figuras mais humanas e identificáveis nos livros.

"Passou um pouco a época do personagem perfeito, que nunca erra. Especialmente para o público jovem, existe identificação com personagens que estão tentando descobrir o que é certo e errado", declarou.

O livro
Legenda: O livro "Coração de Cristal Partido" é a segunda romantasia de Ariani Castelo.

Processo criativo na escrita

Ariani, que é formada em Letras pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), defende a importância de uma formação literária diversa para escritores. Ela acredita que se limitar a apenas um único gênero pode restringir o processo criativo.

Por isso, busca sempre diversificar sua leitura, indo desde livros de romance e fantasia até suspense e ficção contemporânea. "Um escritor não pode ler apenas aquilo que escreve. É importante consumir diferentes tipos de literatura porque tudo contribui para a construção de histórias", afirma.

Entre suas referências estão obras da fantasia nacional, como os livros de Carol Chiovatto e Fernanda Castro. No cenário internacional, citou o livro "A Vida Invisível de Addie LaRue", de V. E. Schwab.

Serviço

Livro "Coração de Cristal Partido"
Quanto: R$ 79,90
Onde comprar: Editora Rocco

Assuntos Relacionados
Artes Cultura e Entretenimento/literatura

VC Repórter

Imagem da notícia Ariani Castelo lança fantasia brasileira com romance, magia e disputas políticas
Verso

Ariani Castelo lança fantasia brasileira com romance, magia e disputas políticas

Escritora ficou conhecida pelo best-seller "O Abismo de Celina" e retorna às livrarias com "Coração de Cristal Partido".

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia Cineteatro São Luiz exibe filmes infantis em programação gratuita de férias
Verso

Cineteatro São Luiz exibe filmes infantis em programação gratuita de férias

Live-action de “Como Treinar o Seu Dragão” e animação “Os Caras Malvados 2” voltam para a telona em julho.

Redação

Imagem da notícia Feira do Cordel Brasileiro acontece em Fortaleza a partir deste sábado (20); veja programação
Verso

Feira do Cordel Brasileiro acontece em Fortaleza a partir deste sábado (20); veja programação

O evento é realizado pela Caixa Cultural Fortaleza.

Redação

Imagem da notícia Confira 10 produções brasileiras sobre futebol para acompanhar durante a Copa de 2026
Verso

Confira 10 produções brasileiras sobre futebol para acompanhar durante a Copa de 2026

As produções estão disponíveis na Netflix e Globoplay.

Redação

Imagem da notícia Bairros e histórias de Fortaleza inspiram cearense a escrever romance sobre família e adoção
Verso

Bairros e histórias de Fortaleza inspiram cearense a escrever romance sobre família e adoção

Lançamento do livro "Nunca gostei do mar", de Rhaina Ellery, será realizado na sexta-feira (12).

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia Maria Rita faz show gratuito da nova turnê 'Redescobrir 2' em Barbalha
Verso

Maria Rita faz show gratuito da nova turnê 'Redescobrir 2' em Barbalha

Apresentação faz parte da programação da Mostra Sesc Cariri de Culturas.

Lorena Cardoso

Imagem da notícia Livro inédito no Brasil revisita marcas deixadas por ditadura que durou quase 40 anos
Verso

Livro inédito no Brasil revisita marcas deixadas por ditadura que durou quase 40 anos

Obra "O tempo das cerejas", de Montserrat Roig, aborda a reconstrução após a ditadura de Franco, na Espanha.

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia Família de Clint Eastwood anuncia aposentadoria do premiado diretor aos 96 anos
Verso

Família de Clint Eastwood anuncia aposentadoria do premiado diretor aos 96 anos

O ator e cineasta dirigiu mais de 40 longas nas últimas cinco décadas.

Redação

Imagem da notícia Romance de escritora russa explora o desejo de abandonar tudo e começar do zero
Verso

Romance de escritora russa explora o desejo de abandonar tudo e começar do zero

Em 'Desaparecer', Maria Stepánova aborda questões sobre crises, vulnerabilidade e reconstrução.

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia Persépolis: onde assistir filme de animação de Marjane Satrapi indicado ao Oscar
Verso

Persépolis: onde assistir filme de animação de Marjane Satrapi indicado ao Oscar

Autora e diretora faleceu nesta quinta-feira (4).

Redação

Imagem da notícia Veja três livros para conhecer Marjane Satrapi além de Persépolis
Verso

Veja três livros para conhecer Marjane Satrapi além de Persépolis

A autora de Persépolis teve a morte confirmada nesta quinta-feira (4).

Redação

Imagem da notícia Autora de 'Persépolis', Marjane Satrapi morre 'de tristeza' aos 56 anos
Verso

Autora de 'Persépolis', Marjane Satrapi morre 'de tristeza' aos 56 anos

Escritora e cineasta, ela ficou mundialmente conhecida pelas críticas ao regime iraniano.

Redação

Imagem da notícia Cearenses são indicados à premiação nacional de audiovisual
Verso

Cearenses são indicados à premiação nacional de audiovisual

Lista do Prêmio Grande Otelo, da Academia Brasileira de Cinema, inclui profissionais e filmes realizados por diretores do Estado.

João Gabriel Tréz

Imagem da notícia Coral de Aquiraz lança campanha solidária para levar crianças e jovens em turnê na Itália
Verso

Coral de Aquiraz lança campanha solidária para levar crianças e jovens em turnê na Itália

Coral Coro Canto Livre David Carbone, da Tapera das Artes, foi convidado para conhecer a Fundação Andrea Bocelli em Florença.

João Gabriel Tréz

Imagem da notícia Livro do cearense Raul Damasceno terá adaptação aos cinemas com roteiro do autor
Verso

Livro do cearense Raul Damasceno terá adaptação aos cinemas com roteiro do autor

"O rio de que me corta por dentro" terá direção de Allan Deberton, que dirigiu Pacarrete e Feito Pipa.

Beatriz Rabelo

Imagem da notícia Tela Brasil tem aplicativo? Saiba como ver filmes da plataforma no celular e TV
Verso

Tela Brasil tem aplicativo? Saiba como ver filmes da plataforma no celular e TV

Versões para Android e iOS devem ser disponibilizadas até o final de junho.

João Gabriel Tréz

Imagem da notícia Tela Brasil disponibiliza gratuitamente filmes que representaram o País no Oscar; veja lista
Verso

Tela Brasil disponibiliza gratuitamente filmes que representaram o País no Oscar; veja lista

Saiba quais filmes que representaram o Brasil no Oscar estão disponíveis na Tela Brasil, streaming gratuito do Governo Federal.

João Gabriel Tréz

Imagem da notícia Veja como acessar o Tela Brasil, streaming público lançado pelo Governo Federal
Verso

Veja como acessar o Tela Brasil, streaming público lançado pelo Governo Federal

Apelidada de 'Netflix brasileira', a plataforma conta com 561 obras, entre longas, curtas e documentários.

Redação

Imagem da notícia Edgar Morin, sociólogo e filósofo francês, morre aos 104 anos
Verso

Edgar Morin, sociólogo e filósofo francês, morre aos 104 anos

Uma das principais referências intelectuais dos séculos XX e XXI, o pensador teve passagens por Fortaleza.

Redação

Imagem da notícia Obra inédita revela cartas e bastidores entre ícones do 'Boom Latino-Americano'
Verso

Obra inédita revela cartas e bastidores entre ícones do 'Boom Latino-Americano'

Livro "As Cartas do Boom", publicado pela editora Record, mostra o cotidiano, os conflitos e os processos criativos de Cortázar, Fuentes, García Márquez e Vargas Llosa.

Beatriz Rabelo