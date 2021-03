Sebrae lança Centro de Inovação para fomentar o empreendedorismo no Ceará

Fomentando o empreendedorismo local, o Sebrae/CE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas) lança o Centro de Inovação do Empreendedor na próxima segunda-feira (5), em evento virtual transmitido pelo Youtube.

Na ocasião, serão apresentados os detalhes sobre o projeto, além de palestra com Daniel dos Santos Leipnitz, vice-presidente da Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec) e presidente do Conselho Deliberativo da Associação Catarinense de Tecnologia (ACATE).

Projeto de inovação

A proposta do Centro é servir como um espaço voltado para a conexão entre projetos e atores do ecossistema de inovação do estado.

A sede do projeto vai funcionar no edifício anexo da sede estadual do Sebrae, localizado na Praia de Iracema, em uma parceria com a ACATE.

Serviço

Lançamento do Centro de Inovação do Empreendedor

Segunda-feira (5), às 16h

No Youtube do Sebrae

