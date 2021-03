Programa investe R$ 1,1 milhão em empreendedores de São Gonçalo e Caucaia; veja como se inscrever

Uma parceria entre a Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP) e o Sebrae-CE vai investir R$1,1 milhão em empreendedores de São Gonçalo do Amarante e Caucaia. O programa Território Empreendedor abre, neste mês de março, incrições para o 3º ciclo.

Nesta edição, negócios já formalizados dessas localidades vão participar de um programa de capacitação de fornecedores, com oferta de cursos e consultorias personalizadas. Os interessados devem responder ao questionário de Diagnóstico Empresarial, disponível no link, até 31 de março.

Serão avaliadas quatro áreas essenciais na gestão da empresa: Planejamento e Gestão; Finanças; Marketing e Comercialização; Inovação e Transformação Digital. Essa análise será devolvida ao empresário com oportunidades de melhorias.

Desenvolvimento regional

Ricardo Parente, gerente geral de Relações Institucionais, Comunicação e Relações com Comunidade da CSP, afirma que a empresa pretende contribuir com o desenvolvimento regional. “Isso será possível com a maior contratação e capacitação das empresas locais para fornecerem à siderúrgica e a outras empresas no Ceará”.

“Esta parceria entre Sebrae e CSP tem como foco principal contribuir para promoção do desenvolvimento do território onde a siderúrgica está inserida, a partir do fortalecimento dos pequenos negócios locais, ajudando assim a melhorar as condições de vida e trabalho das pessoas envolvidas”, afirmou o superintendente do Sebrae-CE, Joaquim Cartaxo.

Serviço

3º ciclo do Território Empreendedor

Diagnóstico Empresarial será a primeira etapa.

Inscrições até 31 de março no link e tira-dúvidas:

Para dúvidas extras: 0800.570.0800 (fone e Whatsapp)

