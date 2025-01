MrBeast, uma das figuras mais ricas da Internet, deu a entender que tem interesse em comprar o TikTok com um grupo de investidores. "Ok, tudo bem, vou comprar o TikTok para não ser banido", escreveu o youtuber, na última semana, no X (antigo Twitter).

Um dia após a postagem original, o criador de conteúdo afirmou que recebeu propostas de bilionários para contribuir com a ideia. "Não ironicamente, tive tantos bilionários entrando em contato comigo desde que eu tuitei isso, vamos ver o que podemos fazer", comentou, junto do emoji que simboliza uma oração.

Apesar de MrBeast - cujo nome original é Jimmy Donaldson - ter feito a publicação em um tom de ironia, um advogado dele disse à CNN Internacional, na terça-feira (21), que a proposta é real. Após o anúncio, Donaldson, que é o 3º maior criador do TikTok, não se pronunciou mais sobre o assunto.

TikTok enfrenta problemas nos EUA

O TikTok passou por uma verdadeira "novela" com a Suprema Corte Americana no último fim de semana. No sábado (18), o aplicativo foi suspenso temporariamente, após lei e decisão judicial. O bloqueio aconteceu porque a legislação americana força a plataforma a vender a operação no território.

Antes de assumir a Casa Branca, Donald Trump já afirmava que a ideia para manter a plataforma no país é fazer uma "joint-venture" com os atuais acionistas do TikTok e futuros compradores americanos. Ou seja, caso aconteça, os Estados Unidos seriam donos de 50% do aplicativo.

No âmago do processo, a Suprema Corte diz temer que a China possa usar as informações de mais de 170 milhões de pessoas que estão no TikTok para atividades de espionagem. A dona da ferramenta, a ByteDance, nega a acusação.

Para a felicidade da bigtech chinesa, o bloqueio americano foi adiado, e as operações do aplicativo voltaram à normalidade na segunda-feira (20).

Quem é MrBeast?

Com 348 milhões de inscritos no YouTube e 112,7 milhões de seguidores no TikTok, MrBeast é considerado um dos maiores e mais ricos criadores de conteúdo dos últimos anos. Gravando vídeos desde o início dos anos 2010, ele explodiu em popularidade após publicar uma série de vídeos de desafios junto dos amigos.

A variedade de temas e brincadeiras atraiu atenção dos espectadores, que também começaram a participar dos vídeos do criador. Em pouco tempo, os desafios começaram a valer grandes montantes de dinheiro, como os do vídeo "Round 6 na Vida Real! Valendo US$ 456,000", que recria cenas da série da Netflix e possui mais de 700 milhões de visualizações.