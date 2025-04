OpenAI levanta US$ 40 bilhões em rodada de investimento e passa a valer US$ 300 bilhões

A empresa de inteligência artificial, OpenAI, anunciou nesta terça-feira (1º), que levantou cerca de US$ 40 bilhões para investimentos em uma reestruturação, com auxílio do grupo japonês de investimentos SoftBank. Agora a companhia vale cerca de US$ 400 bilhões. Microsoft, Coatue Management, Altimeter Capital e Thrive Capital também estiveram envolvidas na transação.

"O apoio deles (SoftBank) nos ajudará a continuar construindo sistemas de IA que impulsionam a descoberta científica, permitem educação personalizada, aumentam a criatividade humana e abrem caminho para a AGI (inteligência artificial geral) que beneficia toda a humanidade", disse a empresa em comunicado.

Veja também Mundo Elon Musk é o homem mais rico do mundo, segundo a Forbes; confira lista dos maiores bilionários de 2025

Já a SoftBank disse que o investimento visa aumentar e concretizar a Super Inteligência Artificial (ASI, em sigla em inglês). "O avanço dos modelos de IA da OpenAI é essencial para alcançar AGI e ASI, e um enorme poder de computação é essencial", reafirmou o grupo de investimentos, e que a OpenAI é o parceiro ideal para que essa tecnologia supere a inteligência humana.

Os recursos levantados serão usados em pesquisa de inteligência artificial, expansão de infraestrutura computacional e aprimoramento de ferramentas, além de aprimorar a experiência dos cerca de 500 milhões de usuários semanais do ChatGPT. Com esse financiamento bilionário, a OpenAI se junta às empresas privadas mais valiosas do mundo, como SpaceX, ByteDance e Stripe.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.