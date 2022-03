Amazon compra estúdios MGM por mais de R$ 40 bilhões; confira detalhes do novo catálogo do streaming

A Amazon anunciou a compra da Metro Goldwyn Mayer (MGM) pelo valor US$ 8,45 bilhões, cerca de R$ 42 bilhões, nesta quinta-feira (17). O catálogo do streaming será incrementado com títulos do famoso estúdio de cinema hollywoodiano, como as franquias '007' e 'Rocky'.

O anúncio da compra tem sido alvo de preocupações antimonopólio referentes à distribuição de conteúdo online, mas a aquisição da MGM recebeu a aprovação das autoridades europeias, e reguladores dos Estados Unidos não apresentaram objeções ao acordo, divulgado em maio de 2021.

Novo catálogo de streaming da Amazon Prime Video

Com a aquisição, cerca de 4 mil filmes e 17 mil episódios de séries televisivas serão adicionados ao catálogo do serviço de streaming Amazon Prime Video, que tem concorrência direta com empresas como Netflix e Disney.

"Amazon e MGM anunciaram que a MGM se juntou ao Prime Video e à Amazon Studios", declararam ambas as companhias em comunicado.

A Comissão Europeia, responsável por regulamentar questões de concorrência comercial no âmbito da União Europeia, afirmou nesta quinta que a transação proposta "não traria preocupações em termos de concorrência" e aprovou a aquisição "de forma incondicional".

Além da franquia 007, a MGM detém os direitos de produções audiovisuais que incluem filmes como "Rocky," "Legalmente Loira" e "Tomb Raider", e séries televisivas como "The Handmaid's Tale" e "The Real Housewives Of Beverly Hills".