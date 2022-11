Valdetário Monteiro assume cadeira na Academia Brasileira de Direito nesta quarta (16)

O professor e advogado Valdetário Andrade Monteiro tomará posse da Cadeira 46 na Academia Brasileira de Direito (ABD) na próxima quarta-feira (16) em cerimônia que acontece em Brasília. Ele assume o posto que era do jurista Paulo Bonavides.

A escolha de Valdetário Monteiro foi comunicada por ofício assinado pelo presidente da ABD, o acadêmico André Augusto Malcher Meira. A medida veio após decisão unânime dos membros da Academia.

Histórico e carreira

Valdetário é professor e advogado. Ele ministra as disciplinas de Direito Tributário e Processo Civil, além de ser presidente da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB Nacional e membro da Academia Cearense de Letras Jurídicas, tendo sido seu presidente. Monteiro ainda é membro da Academia Cearense de Direito e membro do Instituto dos Advogados do Ceará.

Por dois mandatos, Valdetário também presidiu a OAB Ceará e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, Conselheiro no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Ele ainda foi Conselheiro Federal da OAB e Secretário Chefe da Casa Civil do Distrito Federal.

Perfil do patrono

Paulo Bonavides, que ocupava a Cadeira 46, foi um dos juristas mais renomados do mundo, além de ser jornalista e cientista político. Ele era reconhecido nacional e internacionalmente como um dos principais constitucionalistas do País, e foi professor emérito da Universidade Federal do Ceará e membro da Academia Cearense de Letras, ocupando a cadeira de número 17.

Bonavides iniciou os estudos jurídicos em 1943 na aculdade Nacional de Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde bacharelou em 1948. Ele também trabalhou como professor do Seminário Românico da Universidade de Heidelberg no início dos anos 1950.

Começou a lecionar no Brasil na Universidade Federal do Ceará, passaria a ministrar a cátedra de Teoria Geral do Estado.

SERVIÇO

Dia: 16/11/2022 - 19h

Unique Palace - Espaço JK (St. de Clubes Esportivos Sul Trecho 2 CJ 42 - Brasília, DF, 70200-002)

(61) 3262-0525

Transmissão ao vivo

