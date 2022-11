Carreta Furacão é proibida de utilizar personagem inspirado em "Fofão"

O Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu o grupo Carreta Furacão de utilizar o personagem “Fon-fon” em suas apresentações. A decisão da 2ª Câmara de Direito Privado foi tomada na última sexta-feira (4), e também estabelece a remoção de peças publicitárias feitas pelo McDonalds com Fon-fon. As informações são do jornal O Globo.

Inspirando seu personagem em Fofão, sucesso infantil dos anos 80 e 90, o grupo está sendo processado por plágio pela Agência Artística, empresa administrada por Pedro Vasen Pessini. O empresário é filho de Orival Pessini, intérprete de Fofão no programa “Balão Mágico”.

Defendendo-se, a Carreta Furacão argumentou que Fon-fon é um dos personagens mais queridos pelo público, e teria surgido como uma caricatura de Fofão, podendo ser considerado uma paródia.

O juiz José Carlos Ferreira Alves, responsável pelo julgamento do caso, não concorda com o grupo, e defendeu que a criação de Fon-fon seria uma tentativa de burlar os direitos autorais e realizar uso desautorizado do personagem.

O McDonalds ainda não se pronunciou sobre a publicidade feita com o personagem.