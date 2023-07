Resultado preliminar da 1ª fase do 38º Exame de Ordem da OAB é divulgado nesta quinta (27)

O resultado preliminar da 1ª fase do 38º Exame de Ordem Unificado está previsto para ser divulgado nesta quinta-feira (27), pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Nacional.

Segundo o edital, a informação será disponibilizada ao longo deste dia no portal da Fundação Getúlio Vargas (FGV), instituição organizadora, no site da própria OAB ou nos endereços eletrônicos das Seccionais do órgão.

Entre as 12h desta sexta-feira (28) e o mesmo horário do domingo (30), os candidatos podem entrar com recurso contra o resultado preliminar da 1ª fase. O resultado final dessa etapa será divulgado em 9 de agosto, conforme o texto.

A prova objetiva de múltipla escolha, que compreende a primeira parte do exame, foi aplicada no último dia 9 de julho. A avaliação, de caráter eliminatório, teve duração de cinco horas e aconteceu em diversas cidades do País. As 80 questões do documento abordaram diversas disciplinas da aérea, como Direitos Humanos, Código do Consumidor, Estatuto da Criança e do Adolescente, Direito Ambiental, entre outras.

Em um comunicado publicado nesta quinta-feira, a OAB anunciou a anulação das questões 45, 60 e 62 do caderno de prova tipo 1 e suas correspondentes nos cadernos tipo 2, 3 e 4. Conforme a instituição, a pontuação foi atribuída respectivamente a todos os examinandos, conforme norma estabelecida no edital.

> Edital completo

2ª fase do 38º Exame de Ordem da OAB

Os aprovados na primeira etapa seguem para a 2ª fase do 38º Exame de Ordem da OAB, prevista para ser realizada em 10 de setembro deste ano. Nesse estágio, os candidatos participam da prova prático-profissional.

Dividida em duas partes e valendo dez pontos, ela é composta por uma redação de peça profissional acerca de tema da área jurídica (direito Administrativo, Civil, Constitucional, do Trabalho, Empresarial ou Tributário), de opção do examinando, e do correspondente direito processual; e quatro questões discursivas, sob a forma de situações-problema.

A divulgação do resultado preliminar da segunda etapa acontece em 4 de outubro. O prazo recursal contra a informação é entre 5 e 8 do mesmo mês.

O resultado final do 38º Exame de Ordem da OAB será publicado em 19 de outubro, segundo o edital.

EXAME DE ORDEM

A aprovação no Exame de Ordem é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. O Exame de Ordem pode ser prestado por bacharel em Direito, ainda que pendente apenas a colação de grau, formado em instituição regularmente credenciada.

Poderão realizar o exame os estudantes de Direito do último ano do curso de graduação em Direito ou dos dois últimos semestres.