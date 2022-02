OAB-CE seleciona artigos para e-book sobre a atuação da mulher na advocacia e na política

A Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará (OAB-CE), por meio da Comissão da Mulher Advogada, vai selecionar artigos inéditos para a publicação de um livro em formato e-book. Os textos devem ser enviados até o dia 24 deste mês.

A obra, que ainda não tem título definido, deve contemplar os principais eixos temáticos de atuação da comissão da OAB, como: “Peculiaridades na atuação da mulher advogada”; “Prerrogativas da mulher advogada”, “Mulheres na política” e “A mulher enquanto protagonista de sua história”.

A publicação está prevista para o fim do próximo mês de março e conta com a parceria da Escola Superior de Advocacia do Ceará (ESA-CE).

Como participar



Podem enviar artigos advogadas, advogados, acadêmicas, acadêmicos, estudantes e demais interessados nos eixos temáticos propostos. As inscrições são gratuitas. O resultado será divulgado no dia 10 de março.

Os autores devem enviar seus trabalhos para o e-mail cma@oabce.org.br, informando:

Nome completo do autor e coautor(es);

Título do artigo;

Nível de escolaridade (graduação ou pós-graduação);

Eixo temático;

Currículo resumido (máximo até 5 linhas);

Informações para contato (e-mail, telefone e endereço).



No campo "assunto" do e-mail, deve constar: “SUBMISSÃO DE ARTIGO E-BOOK CMA 2022”.

