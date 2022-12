Morre Danilo Doneda, advogado referência em LGPD no Brasil

Na tarde do último domingo (4), faleceu Danilo Doneda, um dos mais importantes nomes no desenvolvimento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGDP). O advogado, que tinha 52 anos, participou ativamente das discussões sobre segurança digital no Brasil.

Doneda foi um dos mais importantes membros dos debates envolvendo o Marco Civil da Internet, além de fazer parte do conselho responsável por orientar a Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD), entidade que regulamenta a proteção de dados no país.

Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR), Mestre e Doutor em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), o advogado auxiliou na elaboração da LGPD, atuando nas áreas de investigação criminal e segurança pública.

Ele ainda foi convidado a integrar o Conselho Nacional de Proteção de Dados e Privacidade, da Câmara dos Deputados. A instituição orienta a ação de órgãos públicos na área, além de produzir relatórios sobre privacidade de dados.

Na internet, Doneda debateu a respeito das fake news e redes sociais.

A causa da morte não foi divulgada pela família. O advogado deixa esposa, três filhos, e um longo legado dentro do direito digital.