Um preso de alta periculosidade fugiu de uma penitenciária de segurança máxima em Foz do Iguaçu, no Paraná, na sexta-feira (2), um dia após ser inaugurada. As informações são do Metrópoles.

De acordo com o Departamento de Polícia Penal do Paraná (Deppen), o homem tem 35 anos e estava isolado em uma galeria das dependências da Penitenciária Estadual IV.

A unidade, inaugurada pelo Governo do Paraná na quinta-feira (1º), possui 752 vagas destinadas a detento masculinos.

