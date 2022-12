Bombeiros encerram buscas por desaparecidos em deslizamento da BR-376, no Paraná

Após quatro dias do deslizamento de terra que deixou duas pessoas mortas e diversas desaparecidas, o Corpo de Bombeiros do Paraná encerrou, nesta sexta-feira (2), a busca por vítimas em Guaratuba, no litoral do estado. Uma equipe continuará no local para trabalhos preventivos, segundo informou o governo.

“O boletim das 17h do gabinete de crise do deslizamento da BR-376 informa que todas as áreas com possibilidade de vítimas ou veículos foram acessadas nesta sexta-feira (2). Foram realizadas buscas com cães e homens. Não foram encontradas novas vítimas ou veículos”, afirma a nota.

Dados oficiais da tragédia

Inicialmente, as informações eram de que havia 30 desaparecidos. Entretanto, conforme os números oficiais do Gabinete de Crise do Governo do Estado, 14 pessoas foram atingidas pelo deslizamento, sendo registrados dois óbitos e seis vítimas resgatadas.

Outras seis pessoas escaparam sem a necessidade de atendimento. “A Polícia Científica do Paraná concluiu a busca ativa por todas as pessoas que haviam sido dadas por desaparecidas com relação ao incidente", diz o comunicado.

"No total, foram recebidas 22 ligações nos números indicados desde o começo da operação com diversas informações e 15 pessoas foram encontradas em outros contextos não relacionados ao deslizamento”, continua.

Foram removidos do local seis veículos pesados e três veículos leves. O trânsito da rodovia permanece interrompido, sem previsão de liberação.

A equipe da concessionária Arteris Litoral Sul está retirando materiais e efetuando obras de recuperação e recapeamento da pista, segundo o governo do estado.

Deslizamento

Os estados do Paraná e de Santa Catarina foram atingidos por fortes chuvas nos últimos dias, que teriam provocado o desmoronamento, na última segunda-feira (28).

O tempo instável e o risco de novos deslizamentos dificultaram o trabalho das forças de segurança na busca por sobreviventes. Segundo o governo do Paraná, o resgate durou 96 horas.

Segundo o Centro de Apoio Científico em Desastres, da Universidade Federal do Paraná, dois deslizamentos consecutivos foram registrados na encosta do desastre.

Há outros pontos de desmoronamento na rodovia, o que indica a condição favorável a esses desastres enquanto persistirem as chuvas intensas.