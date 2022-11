Bombeiros confirmam segunda morte após deslizamento de terra na BR-376, no Paraná

Após deslizamento de terra na BR-376, o Corpo de Bombeiros confirmou a segunda morte na tarde desta terça-feira (29). O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (28), soterrando diversos veículos no Paraná.

De acordo com o g1, ao todo, foram atingidos 15 carros e seis caminhões. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) confirmou a primeira morte na manhã desta terça, mas o número ainda pode subir ao longo das buscas.

Assista ao vídeo

A rodovia sofreu dois deslizamentos. Enquanto um aconteceu aproximadamente às 15h30, outro foi registrado às 19h30, quando o trânsito estava livre em meia pista para os carros passarem.

Chuva intensa

Os estados do Paraná e de Santa Catarina tem sido atingidos por fortes chuvas nos últimos dias, que teriam provocado o desmoronamento, localizado na altura do km 669. A concessionária que administra a pista, a Arteris Litoral Sul, informou que os dois sentidos da estrada estão bloqueados e não há previsão para liberação.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da empresa que administra a pista prestam socorro no local, mas o resgate está sendo dificultado devido às chuvas.

A PRF ainda alertou os motoristas que evitem circular nas BRs 116, 277 e 379, devido ao volume de chuvas na Região Metropolitana de Curitiba e na Serra do Mar. Há risco de novos desmoronamentos.

Prefeito de Guaratuba é atingido

Uma das pessoas atingida na ocasião foi o prefeito de Guaratuba, Roberto Justus (União Brasil). Em um vídeo compartilhado nas redes sociais logo após o deslizamento, o gestor detalhou que a lama atingiu vários veículos que estavam no local, parados, aguardando a liberação da pista pela concessionária devido a outro desmoronamento que havia acontecido antes.

Segundo ele, os carros estavam em fila, sem a possibilidade de retornar ou seguir. Após ser atingido, ele e o motorista Claudio Margarida quebraram o vidro do automóvel em que estavam, para poder sair, e correram pela pista.

"Uma coisa horrorosa. Uma montanha veio abaixo e nos carregou para cima dos outros carros. Nós só estamos vivos por um livramento de Deus."

A dupla não sofreu ferimentos, mas o gestor municipal acredita que o desmoronamento tenha provocado a morte de algumas pessoas devido ao volume de terra e de pedras que atingiram os veículos. "A lama veio por baixo do carro e nos erguei. Depois nos jogou para cima dos outros carros que estavam parados. Estamos em choque. Nesse momento a gente só pensa nas pessoas que ficaram lá", detalhou.

