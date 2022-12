Deslizamento da BR-376 tem pelo menos 30 desaparecidos, diz Governo do Paraná

Autoridades do Paraná estimam ter pelo menos 30 desaparecidos no deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba, no litoral do Estado. As informações são do g1. Até a manhã desta quarta-feira (30) tinham sido confirmadas duas mortes e seis pessoas resgatadas com vida.

Os bombeiros estimam que cerca de 16 carros foram arrastados pela lama, mas não é possível precisar o número de vítimas por não se saber a ocupação de cada veículo.

"A gente não tem como precisar o número exato de vítimas porque o veículo vai de uma pessoa a cinco pessoas. Por isso estamos trabalhando com a hipótese de termos de 30 a 50 [vítimas]. Então, essa é a maior dificuldade: saber quantas pessoas estavam no interior do veículo", afirmou o comandante coronel Vasco.

A polícia informou que utiliza uma câmera termal que identifica calor para poder identificar sobreviventes. Equipes do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Arteris, concessionária da via, atuam nas buscas no local desde o dia do deslizamento.

Buscas são difíceis

O tempo instável e o risco de novos desmoronamentos dificultam a busca por sobreviventes no deslizamento que interditou a rodovia. Choveu durante a noite, obrigando a paralisação dos trabalhos.

As buscas foram retomadas na manhã desta quarta, mas estão limitadas a um perímetro mais seguro, na borda do deslizamento, segundo a Defesa Civil. O solo instável pode resultar em novos escorregamentos de terra.

Conforme o coordenador da Defesa Civil do Paraná, Fernando Schunig, o grande volume de terra molhada depositado sobre um trecho suspenso da pista pode levar ao rompimento da estrutura e à queda da rodovia.