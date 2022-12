Enfermeira é atropelada por suspeito ao tentar defender mulher agredida por ele em Goiás

Após ser atropelada de propósito por um suspeito ao tentar salvar uma mulher agredida por ele, na capital de Goiás, a enfermeira Leidiane Rodrigues Nazário, 35 anos, revelou que pensou que morreria. Além de ter o corpo coberto por escoriações, ela perdeu três dentes e apresenta diversas fraturas, como na mandíbula, no braço, na bacia e no cóccix e atualmente está na UTI do Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG).

Consciente, ela detalhou, em entrevista ao portal Uol, que lembra de tudo que aconteceu na noite da última quinta-feira (24). Na ocasião, a profissional de saúde pilotava a própria motocicleta, pelas ruas do bairro Jardim Abapuru, quando viu um homem agredindo a companheira no interior de um veículo.

"Ele parou o carro no meio da rua e começou a agredir a mulher, com socos e pontapés. E aí uma criança com uns 7 anos saiu do carro. Eu me comovi e parei a uns 100 metros de distância dele, para ele ver que tinha alguém observando", relembrou.

Segundo o irmão da enfermeira, Naason Rodrigues Rosário, Leidiane, motivada pelo instinto de proteção, teria se aproximado e feito barulho com o motor da moto para assustar o suspeito, que desceu do carro. Após ele desembarcar, ela pediu que ele parasse com as agressões.

Nesse momento, segundo ela detalhou ao Uol, a criança abriu a porta de trás do carro e desceu também. "Foi aí que ele continuou a bater na mulher e passou a espancar a filha também. Minha irmã não aguentou e se aproximou mais com a moto, gritando para ele parasse, que ela ia chamar a polícia", disse Naason à publicação.

Mesmo com o alerta, o agressor não se intimidou, segundo a enfermeira. Ele voltou para o veículo e avançou em direção a Leidiane, derrubando a motocicleta.

"Ele ficou enfurecido, entrou no carro e passou por cima de mim. Mas eu não conhecia ele, nem a mulher, ninguém. A placa dele ficou no local, depois ele deixou o carro um pouco adiante, porque não conseguiu mais seguir em frente. Daí chamaram os Bombeiros, meus amigos me reconheceram e começaram a procurar por ele", disse Leidiane.

Segundo o irmão dela, a moça foi arrastada por cerca de 100 metros pelo automóvel.

"Quase morri. Minha sorte é que estava com uma moto muito grande e ele não conseguiu passar por cima. Estou com uma fratura exposta no braço direito, uma lesão na mandíbula, fraturei bacia, cóccix e pelve, além de várias escoriações. Fiz uma cirurgia para sanar a fratura exposta, mas vou ter que passar por mais três cirurgias", disse. No episódio, ela conduzia uma motocicleta modelo Kawasaki 1000.

Atropelamento x tentativa de homicídio

O caso é investigado como atropelamento. No entanto, a família da enfermeira não aceita que o episódio seja tratado como um acidente de trânsito e, através de um advogado, solicitou à 2ª Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher de Goiânia que o acontecimento seja tratado como uma tentativa de homicídio, com agravante de feminicídio.

"O agressor desapareceu. O pai dele apareceu na sexta-feira lá na avenida Firenze para buscar o carro. Acabou sendo levado para a delegacia, onde se comprometeu a apresentar o filho. Porém, até agora ele não se apresentou", afirmou Naason ao Uol.

Até momento desta publicação, a Polícia Civil de Goiás não anunciou a detenção do suspeito.

