Mulher vai assistir jogo do Brasil e é encontrada morta dentro de baú em cama

Uma mulher de 38 anos de idade que estava desaparecida desde a última quinta-feira (24), em São Paulo, foi achada morta dentro do baú de uma cama em Cidade Ademar, distrito da Zona Sul da capital paulista. O suspeito pelo crime foi preso nessa-segunda-feira (28) na avenida Eldorado, em Itaquaquecetuba, na região metropolitana. Informação é do G1.

Segundo o portal, com informações da Secretaria da Segurança Pública, Sheila Lisboa saiu para assistir a estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo, no dia 24, em um estabelecimento comercial próximo à sua casa. Porém, ela não retornou após o jogo e a família registrou boletim de ocorrência para comunicar o desaparecimento.

Testemunhas afirmaram à família e aos policiais que Sheila estava com outras pessoas no comércio e que, após elas saírem, ela permaneceu na companhia de um homem.

No domingo (27), os familiares da vítima conseguiram o endereço da casa alugada pelo homem que foi visto por último com ela. O proprietário do imóvel permitiu a entrada na casa e, em um dos quartos, a família encontrou a vítima morta dentro do baú de uma cama.

Os documentos do locatário foram achados em outro quarto da residência, assim como um celular quebrado dele.

Investigação

A SSP informou ao G1 que, após buscas, os policiais localizaram o suspeito em um ponto de táxi na avenida Eldorado, em Itaquaquecetuba. A identidade dele não foi divulgada.

O caso foi registrado como homicídio. Ainda serão feitos exames necroscópico, sexológico e toxicológico e perícia.