Fortaleza sedia evento internacional de inovação em Direito

Fortaleza sedia, pela segunda vez, uma das etapas do Global Legal Hackathon (GLH) 2022, considerada a maior competição de direito e inovação do mundo. A maratona, realizada entre os dias 25 e 27 de março, é uma iniciativa internacional que visa desenvolver soluções tecnológicas para melhorar a operação do direito e do acesso à Justiça.

O APSV Advogados, escritório full service com sede no Ceará e atuação nacional, será o organizador e realizador do evento. A iniciativa deve mobilizar profissionais da área jurídica, empreendedores, desenvolvedores, designers e profissionais de tecnologia com objetivo de criarem soluções e empresas que poderão revolucionar como se opera o Direito no Brasil e no Mundo, nas esferas pública e privada.

No Brasil, além de Fortaleza, três cidades farão o evento no formato presencial: Cuiabá (MT), Porto Alegre (RS) e Recife (PE).

Simultaneamente, várias outras cidades ao redor do mundo, com representações em todos os continentes, irão reunir não somente os competidores e maratonistas, mas investidores, os atores jurídicos das maiores empresas do país, sócios dos maiores escritórios de advocacia, representantes do poder público, academia, empreendedores de lawtechs e legaltechs, mentores, palestrantes e, claro, o público que costuma acompanhar o lançamento do que há de mais atual na área do Direito e da Tecnologia.

Como funciona a competição

A competição ocorrerá em três etapas. A primeira rodada será a dos dias 25 a 27 de março. A solução vencedora de cada cidade-sede ganhará a oportunidade de participar da semifinal nacional, que acontecerá virtualmente e escolherá os representantes para a terceira etapa, a final mundial, que acontecerá em data e cidade a serem definidas.

Nas edições de 2018 e 2019 o Brasil teve equipes disputando a final internacional. Em 2020, o Brasil foi o país com o maior número de cidades-sede na competição: 12.

Na última edição, em 2020, o GLH movimentou cerca de 2,7 mil participantes de 225 organizações. Para este ano, só na capital cearense, a expectativa é receber cerca de 100 participantes em cada dia do evento. Ao todo, desde 2018, o evento internacional de inovação do setor jurídico já engajou mais de 20 mil participantes, distribuídos por 75 países.

A expectativa da equipe do APSV Advogados a partir da maratona é chamar mais atenção da sociedade para a importância da tecnologia e da visão empreendedora no mercado jurídico, possibilitando sua transformação por meio do desenvolvimento de soluções que facilitem e ampliem a atuação da justiça brasileira.

"Esperamos que o evento possa não somente conectar as pessoas para solucionar as dores do mercado jurídico, mas também servir como um impulsionador de uma nova mentalidade nessa área, tornando o direito mais empático, inovador e conectado com as reais necessidades do mundo contemporâneo", destaca Jones Oliveira, advogado da área de Inovação jurídica do escritório.

Quem pode participar e quais as premiações

Os interessados em participar do Global Legal Hackathon (GLH) 2022 terão à disposição quatro categorias: Legal/Jurídico (profissionais da área jurídica), Business (empreendedores), Tech (desenvolvedores e profissionais de tecnologia) e Design (designers). Durante o evento serão formadas equipes de até seis participantes, sendo necessária a participação de pelo menos uma pessoa de cada categoria por equipe.

As três equipes vencedoras da primeira etapa receberão uma premiação em dinheiro, mentoria de negócios e apoio jurídico. O primeiro lugar garantirá a vaga na semifinal do Global Legal Hackathon.

As inscrições para o Global Legal Hackathon 2022 em Fortaleza estão sendo realizadas virtualmente.

Sobre o APSV Advogados

Atuando desde 2007 no Ceará, o APSV Advogados é um escritório de advocacia empresarial full service de classe mundial, que oferece um serviço especializado, mas também multidisciplinar, atuando em segmentos como meio ambiente, investimento estrangeiro, direito digital, relações de trabalho e direito fiscal, permitindo o desenvolvimento de uma percepção especializada e transversal do direito.

Admirado pelos colaboradores e pelo mercado como um todo, o escritório segue uma tendência mundial e, em particular, visa acompanhar os níveis de desenvolvimento e crescimento econômico da região nordeste do Brasil, sendo um escritório full service e capaz de atender às diversas demandas jurídicas de seus clientes, tanto as de natureza contenciosa, como consultiva, com foco nas questões econômicas e corporativas.

Global Legal Hackathon

A Global Legal Hackathon (GLH) é uma iniciativa internacional de desenvolvimento de soluções de base tecnológica para a melhoria da operação do direito e do acesso à justiça.

O evento acontece todos os anos, sempre em um final de semana e em cidades-sedes diferentes pelo mundo, e conta com a imersão e presença de juristas, designers, empreendedores e profissionais de tecnologia, unidos ao redor do mundo para criar soluções e empresas que vão revolucionar a forma como se opera o Direito no Brasil e no Mundo. Ao todo, a maratona global possui 54 horas de planejamento e desenvolvimento — ininterruptos — de novas tecnologias.

Serviço

GLOBAL LEGAL HACKATHON 2022 FORTALEZA

Data: 25 de março (18h) a 27 de março (22h)

Local: NINNA Hub (Avenida Dom Manuel, 1020)

Inscrições e valores

Contato: (85) 3308-7300 ou pelo e-mail relacionamento@apsv.com.br