Suspeita de rachadura em viaduto de Belo Horizonte não traz risco de desabamento, diz Defesa Civil

Uma fissura que surgiu na pista do Viaduto São Francisco, no Anel Rodoviário de Belo Horizonte (MG), assustou motoristas e pedestres que transitavam no local por conta das más condições da estrutura da plataforma.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), que foi acionado para fazer uma inspeção no local, informou não ter identificado qualquer indício de problemas no viaduto nesta segunda-feira (23). As informações são do g1.

O Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de BH também foram acionados para a vistoria. De acordo com os bombeiros, não foi identificado risco iminente para a segurança da estrutura e dos veículos que passam por ela.

Já a Defesa Civil ressaltou que não há risco de desabamento do viaduto, mas que "constatou um desprendimento pontual na cobertura asfáltica, localizado na junta de dilatação, além de sinais de infiltração", informou.

O Dnit afirmou que não se trata de uma rachadura, e sim de uma junta de dilatação seca. "Como ela é seca, toda vez que é feito o recapeamento, o mesmo passa por cima desta junta. E como a junta de dilatação se movimenta, acaba aparecendo essa separação do asfalto que se assemelha a uma rachadura, mas afirmamos que não é", diz a nota.

Segundo o Dnit, é realizado um monitoramento constante na estrutura e não há problema que "suscite uma interdição". "Ressaltamos ainda que o Dnit está fazendo um projeto de alargamento deste viaduto", destacou o órgão.