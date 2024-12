Prefeito de BH, Fuad Noman deixa hospital e seguirá tratamento em casa

O prefeito reeleito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (23), após ser internado na noite de quinta-feira (19), na Rede Mater Dei de Saúde. Ele foi hospitalização devido a um quadro de diarreia e desidratação. As informações são da Folha de S. Paulo.

Exames iniciais indicaram sangramento intestinal secundário, ocasionado pelo uso de anticoagulante oral, o que exigiu monitoramento intensivo na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O prefeito respondeu bem ao tratamento e não apresentou novos episódios de sangramento.

De acordo com o boletim médico divulgado no final da tarde, Fuad Noman continuará seu tratamento fisioterápico em casa e seguirá com acompanhamento médico regular pela equipe do Hospital Mater Dei. O boletim foi assinado pelo médico Enaldo Melo de Lima.

Na quarta-feira (18), antes de sua internação, Fuad não participou da cerimônia de diplomação dos eleitos, alegando motivos de saúde. No dia seguinte, compartilhou uma foto do diploma nas redes sociais. "Não pude estar presente na cerimônia de ontem, como gostaria, mas sigo trabalhando e me recuperando bem para começarmos 2025 com muita energia e disposição", declarou

Esta foi a segunda internação de Fuad Noman neste mês. Entre os dias 7 e 15, ele foi hospitalizado devido a um quadro de pneumonia e sinusite.

Em novembro, o prefeito também havia sido internado devido a um quadro de neuropatia periférica, uma doença que afeta os nervos periféricos e provoca dores nas pernas.

Fuad Noman, de 77 anos, também anunciou em julho o diagnóstico de linfoma não-Hodgkin, mas afirmou estar liberado das sessões de quimioterapia antes do segundo turno das eleições municipais.