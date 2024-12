Calendário de pagamento do Bolsa Família em 2025 é divulgado; veja datas

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) divulgou, na última segunda-feira (23), o calendário de 2025 do Programa Bolsa Família (PBF). Os pagamentos terão início no dia 20 de janeiro do próximo ano.

A data exata de recebimento dos valores, para cada beneficiário, depende do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) - indicado no cartão do Bolsa Família.

As famílias beneficiárias que possuem o NIS com final 1 receberão os valores no primeiro dia de pagamento; aquelas com NIS de final 2, receberão o benefício no segundo dia do calendário; e, assim, sucessivamente, até chegar aos beneficiários com NIS cujo último dígito é zero.

Os valores são disponibilizados aos beneficiários nos últimos dez dias úteis de cada mês, de forma escalonada. A exceção é o mês de dezembro, que tem o calendário antecipado para o dia 10, com os pagamentos sendo encerrados antes do Natal. As datas são estabelecidas pelo MDS, responsável pela gestão do programa, e pela Caixa Econômica Federal, que executa os pagamentos.

Confira as datas de pagamento:

Legenda: A data exata de recebimento dos valores, para cada beneficiário, depende do último dígito do Número de Identificação Social (NIS) - indicado no cartão do Bolsa Família Foto: Reprodução

O MDS alerta que os dados sobre a renda da família beneficiária do Programa e os documentos de cada pessoa que vive na mesma casa devem ser atualizados a cada 24 meses, para evitar a perda do benefício: "Para isso, a pessoa responsável pela família deve ir a um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ou posto de atendimento do Cadastro Único, e atualizar as informações cadastrais".

Em caso de dúvidas sobre o Programa, o Ministério disponibiliza o Disque Social 121, para atendimento ao cidadão. Também é possível acionar o canal de atendimento da Caixa, por meio do número 111. Ainda há os aplicativos do Bolsa Família e da Caixa, disponíveis para download gratuito nas lojas virtuais.

Quem tem direito ao benefício

O Governo Federal explica que, para ingressar no Programa Bolsa Família, é necessário ter renda de, no máximo, R$ 218 mensais para cada integrante da família que vive na mesma casa, além de estar inscrito no Cadastro Único. O cadastramento é feito em postos de atendimento da assistência social dos municípios.

"Ao recriar o Bolsa Família, em março de 2023, o Governo Federal passou a garantir o repasse de, no mínimo, R$ 600 por família inscrita e adotou uma nova cesta de benefícios que entrega valores complementares, conforme a composição da família", afirma o MDS.

O Programa garante também o acompanhamento das condicionalidades para ter acesso ao benefício, "como instrumento de fortalecimento do acesso a direitos básicos de saúde, educação e assistência social, reforçando a importância desse acesso para a ruptura do ciclo intergeracional de reprodução da pobreza".