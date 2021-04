Resultado da Mega-Sena 2360 de hoje, 08/04; prêmio é de R$ 22 milhões

A Mega-Sena pode pagar até R$ 22 milhões hoje, 08/04. O concurso 2360 acontece a partir das 20h e é transmitido ao vivo pelo perfil da Loterias Caixa no Facebook e no canal da Caixa Econômica Federal no YouTube.

As dezenas sorteadas foram:

15 - 21 - 24 - 45 - 29 - 10

Como apostar na Mega-Sena

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas presencialmente nas Casas Lotéricas, pelo internet banking da Caixa (para quem é correntista do banco) ou pelo site Loterias Online.

Quais os números que mais são sorteados na Mega-Sena?

Uma das estratégias usadas por quem deseja ter mais chances de acertar os seis números sorteados da loteria da Mega-Sena é procurar saber qual a probabilidade de combinações de dezenas entre as mais sorteadas.

Maiores prêmios da Mega-Sena

O prêmio de maior valor da Mega-Sena foi pago no dia 31 de dezembro de 2020, quando foi pago um valor de R$ 325.250.216,43 milhões, o maior da história da loteria.

