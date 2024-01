Repórter da Globo se afasta da TV para operar câncer agressivo: ‘Não havia tempo a perder’

Repórter aéreo desde 1990, Genilson Araujo, 64 anos, se afastou da Rede Globo no início de dezembro para se submeter a uma cirurgia de emergência, com o objetivo de retirar um câncer agressivo em uma das amígdalas. O comunicador, que acumula inúmeras horas em helicópteros, aparecia costumeiramente no "Bom dia RJ" e entrou na emissora carioca em 2016.

“Tive que me afastar para uma cirurgia de emergência. Tirei um câncer agressivo em uma das amígdalas. Entre diagnóstico e cirurgia foram dois dias, pois não havia tempo a perder. Recebi total apoio, amor e conforto, dos familiares, amigos e da Globo. Agora tá tudo bem. Saí bem da cirurgia, sem qualquer tipo de sequela. Agora vou complementar o tratamento com quimioterapia e radioterapia”, contou ele, em entrevista ao site Audiência Carioca na quinta-feira (4).

Antes de descobrir que estava com câncer, o repórter afirmou que a suspeita era de uma amidalite. Agora, após a cirurgia, se prepara para retornar à ativa.

“Esse tratamento não vai comprometer meu retorno, previsto para o dia 22 de janeiro. Estou entrando em férias que já estavam programadas. Foi importante nessa minha experiência o diagnóstico rápido e preciso, aliado à cirurgia. Agradeço muito o carinho e as orações de todas as pessoas. Essa força espiritual foi sentida e fundamental em todo esse processo”, declarou ainda ao site.