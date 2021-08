Renan Bolsonaro, filho '04' do presidente, tatua rosto do pai no braço

Jair Renan Bolsonaro, o filho '04' do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), tatuou o rosto do pai em seu braço. O jovem compartilhou o processo de finalização e o resultado da tatuagem no Instagram no fim desse domingo (30).

A imagem escolhida para a arte foi uma foto de Bolsonaro usando terno e gravata, com expressão séria. A tatuagem, localizada na parte inferior do braço, foi feita em um estúdio de Goiás.

Conforme Renan, a tatuagem foi feita para homenagear um "grande homem". Na postagem, ele transcreveu parte da letra da canção "Muito Orgulho, Meu Pai", de Gabriel O Pensador: "Quando eu crescesse eu queria ser que nem você. Agora eu cresci e ainda quero ser", escreveu.

O filho do presidente também destacou o lema da campanha de Bolsonaro, usado até hoje em discursos públicos: "Brasil acima de tudo, Deus acima de todos".

Repercussão

A publicação contou com diversos comentários. A mãe de Renan, a advogada Cristina Bolsonaro, ex-esposa do presidente, elogiou o trabalho. "Que linda homenagem, meu filho. Ele merece", comentou. "Amor de filho é o mais puro do mundo", escreveu uma usuária da rede.

Houve, também, comentários com risadas e deboche. "Cobre que dá tempo", indicou outro perfil. "Meu Deus, arranca o membro", disse outro.

Segundo o portal UOL, o vereador Carlos Bolsonaro, filho "02" do presidente também tem uma tatuagem do pai.

