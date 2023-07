Professora é agredida por aluno em escola do Rio de Janeiro: 'estou com muito medo'

Uma professora da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro foi agredida com um chute no rosto por um aluno de 15 anos em uma escola na Zona Norte da Capital, segundo informações do Bom Dia Rio, da TV Globo.

O episódio ocorreu na última quarta-feira (28), durante uma reunião entre o estudante, a mãe dele, a diretora e a coordenadora pedagógica da unidade de ensino.

A reunião foi para explicar ao aluno e à mãe o motivo do cancelamento da matrícula dele, uma vez que o adolescente não frequentava a escola e tinha feito matrícula em outra unidade de ensino.

"Enquanto eu estava conversando e olhando para a diretora-adjunta, ele se levantou e chutou o meu rosto. Não deu tempo de eu fazer nada", contou a docente.

Dois dias antes, o aluno já tinha ameaçado a professora em sala de aula ao saber que não poderia mais frequentar a escola. A professora registrou queixa na delegacia, e a Polícia Civil investiga o caso. Um exame de corpo de delito constatou a lesão no rosto.

A Secretaria Estadual de Educação informou que o aluno estava com a matrícula suspensa por excesso de faltas e que por isso a direção da escola convocou a responsável para uma reunião. O órgão disse ainda que o adolescente foi apreendido.

Vítima foi afastada

A professora agredida foi afastada por motivos de saúde após um laudo psiquiátrico atestar que ela não tinha condições de voltar à sala de aula. A docente também está com muita dificuldade de dormir e de se alimentar.

Conforme ela, muitos alunos ficaram agressivos depois da pandemia de Covid-19. "E além da agressividade, nós não temos nenhum pessoal de apoio. Nós não temos um porteiro, não temos um coordenador de turma, não temos um inspetor."

"Eu estou com muito medo. Estou com vontade de sair do Rio de Janeiro e ir para algum lugar bem longe. Estou totalmente apavorada."