Inscrições para o Fies 2023 começam nesta terça-feira (4)

As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) começam nesta terça-feira (4). Interessados em participar do processo seletivo devem se inscrever pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O resultado será divulgado no dia 11, também pelo Portal Único de Acesso. O processo seletivo será composto por chamada única e lista de espera. Inscrições vão até esta sexta-feira (07).

Cronograma

Inscrições: 4 a 7 de julho

Resultado: 11 de julho

Complementação da inscrição dos pré-selecionados em chamada única: 12 a 14 de julho

Convocação por meio da lista de espera: 18 de julho a 29 de agosto

Complementação da inscrição postergada para o segundo semestre: 14 a 16 de julho

Inscrição

Para se inscrever, é necessário que os candidatos tenham participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir da edição de 2010.

O Ministério da Educação (MEC) também informa que interessados precisam ter obtido uma média aritmética das notas nas cinco provas iguais ou superior a 450 pontos.

No momento da inscrição, o candidato deve informar no sistema: número do CPF; e-mail pessoal válido; nomes dos membros familiares, bem como o CPF de cada membro, com idade igual ou superior a 14 anos, data de nascimento e, se for o caso, a renda bruta mensal de cada componente do grupo familiar.

Regras

Durante o período de inscrição, o candidato poderá alterar a opção de grupo de preferência, bem como efetuar o cancelamento. A classificação no processo seletivo do Fies será realizada com base na última alteração efetuada e confirmada no sistema.

Os candidatos serão classificados na ordem decrescente, de acordo com as notas obtidas no Enem, no grupo de preferência para o qual se inscreveram, atendida a prioridade indicada entre as três opções escolhidas de curso, turno, local de oferta e instituição, conforme previsto na Lei nº 10.260/2001.

No caso de notas idênticas obtidas pelos candidatos, será utilizada a seguinte ordem de critérios de desempate: