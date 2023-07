Norma Haddad, mãe do ministro Fernando Haddad, morre aos 85 anos em São Paulo

Mãe do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Norma Theresa Goussein Haddad morreu na noite desse domingo (2) aos 85 anos, em São Paulo. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa da Pasta.

Além do titular do Governo Federal, ela deixou outras duas filhas: Priscila e Lúcia. A professora e dona de casa tratava um câncer há cerca de três anos.

O velório acontece nesta segunda-feira (3) no Cemitério Gethsemani-Morumbi, na Vila Sonia, e o sepultamento será realizado às 16h, no mesmo local.

Conforme o jornal Folha de S. Paulo, Norma era filha de libaneses vindos de Zalé, capital de Beca e uma das maiores cidades do Líbano. No Brasil, se casou com comerciante Khalil Haddad, libanês de Aïn Aata, vilarejo da mesma região da localidade dos pais da educadora. O empresário morreu em 2008, vítima de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).