Porto Alegre enfrenta o avanço da água por ruas, praças e casas na zona Sul

Neste sábado (29), Porto Alegre enfrenta problemas com as inundações causadas pelo avanço das águas do lago Guaíba. No bairro Guarujá, localizado na zona Sul da cidade, moradores relatam alagamentos persistentes que já duram 60 dias.

Mesmo após uma breve redução do nível da enchente, os bueiros continuam a transbordar, formando poças que bloqueiam esquinas e tornam algumas vias intransitáveis para todos, exceto para veículos mais altos.

A situação se agravou significativamente neste sábado, quando uma nova elevação do Guaíba resultou em uma inundação que avançou cerca de uma quadra na avenida Guarujá. A avenida Guaíba também está comprometida, com trechos completamente submersos.

A Praça Zeno Simon, localizada nas proximidades, foi quase toda submersa, com ondas violentas atingindo as quadras esportivas, áreas de churrasqueiras e rampas de skate, alcançando até mesmo a calçada da avenida Guaíba.

Impacto na orla e outros bairros da Zona Sul

Além dos impactos no bairro Guarujá, outras áreas da Zona Sul como Ipanema, Espírito Santo e outros bairros também enfrentam alagamentos devido ao retorno das águas do Guaíba sobre a orla e as calçadas.

De acordo com medições realizadas às 10h na Usina do Gasômetro, o nível do lago atingiu 3,48 metros, acima da cota de alerta de 3,15 metros e apenas 12 centímetros abaixo do ponto de inundação.

A tendência é de diminuição para abaixo de 3,15 metros ao longo da próxima semana, de acordo com o Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).