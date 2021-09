Polícia Federal prende controladora de voo investigada por queda de avião da Chapecoense

A Polícia Federal (PF) prendeu a controladora responsável pela análise e aprovação do plano de voo da aeronave que caiu na Colômbia enquanto transportava a equipe da Chapecoense, em 2016. O Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a extradição de Celia Castedo Monasterio.

Na sentença, o ministro Gilmar Mendes afirma que a investigada é "procurada pela Justiça Boliviana para responder pela suposta prática do crime de atentado contra a segurança do espaço aéreo".

A controladora de voo foi responsável pela análise e aprovação do plano do avião que caiu próximo ao aeroporto internacional José Maria Cordova, na cidade colombiana de Rionegro.

Ao todo, no incidente morreram 71 pessoas na tragédia que levava a delegação do time da Chapecoense e jornalistas para o final da Copa Sul-Americana de 2016.

Conforme informações do portal, na ocasião, Celia teria deixado, de forma fraudulenta, de observar procedimentos mínimos para aprovação do plano de voo da aeronave. Desde 2016, a controladora era refugiada no Brasil e vivia em Corumbá, Mato Grosso do Sul.

A investigada chegou a ter o pedido de refúgio renovado. Na época, ela usou como argumento para o pedido de refúgio "perseguição" na Bolívia, após as declarações sobre o acidente.

Segundo o plano de voo da aeronave da LaMia, assinado por Celia, indicou que o avião decolou da Bolívia para a Colômbia sem combustível suficiente para enfrentar imprevistos.

A PF informou que a controladora permanecerá reclusa em Corumbá, onde deve aguardar os trâmites legais para que seja extraditada para a Bolívia e entre as autoridades do país.

A defesa de Celia declarou ao G1 que "está tomando ciência sobre o pedido de extradição para saber qual medida tomar para garantir a permanência dela no Brasil".

Queda da aeronave

O avião da companhia aérea LaMia caiu enquanto transportava a delegação da Chapecoense e jornalistas para a disputa da final da Copa Sul-Americana, contra o Atlético Nacional da Colômbia, e ocorreu no dia 29 de novembro de 2016. Na ocasião morreram 71 pessoas ainda no local da queda.

Sobreviventes

Apenas seis pessoas sobreviveram a tragédia. Saiba quem são e como estão hoje em dia:

O técnico de aviação Erwin Tumiri sofreu um grave acidente de ônibus em março deste ano, mas sobreviveu. Na ocasião, 21 pessoas morreram e 30 ficaram feridas, conforme o jornal Los Tiempos.

sofreu um grave acidente de ônibus em março deste ano, mas sobreviveu. Na ocasião, 21 pessoas morreram e 30 ficaram feridas, conforme o jornal Los Tiempos. A comissária de bordo Ximena Suárez lançou um livro sobre a tragédia. Ela chegou a voltar a atuar na profissão, pela companhia AmasZonas, mas saiu do cargo menos de dois meses depois por descontentamento com a empresa, segundo informações da ESPN Brasil.

lançou um livro sobre a tragédia. Ela chegou a voltar a atuar na profissão, pela companhia AmasZonas, mas saiu do cargo menos de dois meses depois por descontentamento com a empresa, segundo informações da ESPN Brasil. O jornalista Rafael Henzel morreu em março de 2019, aos 45 anos, após passar por uma parada cardiocardiorrespiratória, enquanto disputava uma partida de futebol. Ele chegou a lançar o livro "Viva Como se Estivesse de Partida" em 2017.

morreu em março de 2019, aos 45 anos, após passar por uma parada cardiocardiorrespiratória, enquanto disputava uma partida de futebol. Ele chegou a lançar o livro "Viva Como se Estivesse de Partida" em 2017. O ex-goleiro Jackson Follmann , que teve a perna direita amputada devido à queda do avião, encerrou a carreira como atleta. Ele se tornou influenciador digital, palestrante e cantor, participando inclusive do reality show Popstar, da Rede Globo.

, que teve a perna direita amputada devido à queda do avião, encerrou a carreira como atleta. Ele se tornou influenciador digital, palestrante e cantor, participando inclusive do reality show Popstar, da Rede Globo. O zagueiro Neto chegou a voltar a terinar, mas não participou de nenhum jogo oficial, se aposentando em 2019, aos 34 anos, devido à dores que sentia enquanto jogava. Atualmente ele é superintendente de futebol da Chapecoense.

chegou a voltar a terinar, mas não participou de nenhum jogo oficial, se aposentando em 2019, aos 34 anos, devido à dores que sentia enquanto jogava. Atualmente ele é superintendente de futebol da Chapecoense. O lateral Alan Ruschel foi o único a voltar a jogar. Ele seguiu na Chapecoense e chegou a levar a taça de campeão da série B do Campeonato Brasileiro 2020 com o clube. Atualmente, ele defende o América, emprestado pelo Cruzeiro, com quem tem contrato até o final de 2022.