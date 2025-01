Polícia encontra 11 corpos enterrados em cemitério clandestino de MT

O delegado da Polícia Civil Allan Vitor Sousa da Mata informou ao g1 que o local já estava sob investigação devido a registros de homicídios, sequestros e desaparecimentos de pessoas nos últimos meses. A polícia ainda investiga as motivações para as mortes.

Veja também País Menina de 4 anos morre esfaqueada pela irmã em SC; polícia diz que mulher aparentava estar em surto psicótico País Carro anfíbio artesanal é apreendido no litoral de São Paulo

Identificação das ossadas

Segundo a Politec, "as vítimas foram identificadas por meio do método papiloscópico, que consiste no confronto das impressões digitais". A instituição orientou aos familiares das pessoas desaparecidas a comparecerem às delegacias para serem submetidas a exames no Instituto Médico Legal (IML).

Os procedimentos visam coletar o material genético das famílias para auxiliar na identificação dos corpos. Os materiais biológicos coletados serão processados e inseridos no Banco Nacional de Perfis Genéticos no laboratório forense da Capital.

"Caso seja identificado um possível parentesco com os dados de alguma pessoa falecida, os peritos informarão a unidade de Medicina Legal de Lucas do Rio Verde, que entrará em contato com os familiares para que sejam realizados os procedimentos legais de liberação da unidade", finaliza a nota da Politec.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.