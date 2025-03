Pai sequestra filha e está foragido em SC; crime teria sido planejado por 3 meses

O músico Anderson Rafael Hasse, de 40 anos, teve a prisão decretada ao fugir com a própria filha, de 8 anos, após ter perdido a guarda da menina, em Blumenau, Interior de Santa Catarina. O desaparecimento é investigado desde 6 de março, quando a mãe da criança denunciou o caso. A Polícia Civil afirma que ele teria planejado o sequestro durante três meses.

O homem foi visto pela última vez com a garota em Ilhota, no Vale do Itajaí, em 1° de março. Ele levava bagagem, inclusive instrumentos musicais, e ambos foram deixados no local por um veículo de aplicativo.

Ao motorista, Anderson teria comentado que iria para Blumenau com um amigo e seguiria para outra cidade, no oeste catarinense, onde trabalharia com a banda no carnaval. Desde então, o músico e a filha não foram mais vistos.

Veja também País Homem é 'salvo' por notebook ao ser baleado nas costas durante assalto, em São Paulo País Mulher morre após se desequilibrar em aparelho de academia, bater em janela e cair de uma altura de 10 metros País Frei Gilson, conhecido por lives de quaresma, remove mais de mil vídeos do YouTube após críticas, diz jornal

Os investigadores do caso avaliam a possibilidade de Anderson ter fugido com a menina para a Argentina ou o Paraguai.

A Justiça decretou a prisão temporária (30 dias) do músico por sequestro, cárcere privado e desobediência — a ordem judicial determinava que ele entregasse a filha para a mãe.

Planejamento do sequestro da filha de 8 anos

Segundo a Polícia, o homem planejou o sequestro da criança durante três meses. Para isso, vendeu alguns bens, como instrumentos musicais, e tomou um empréstimo bancário, arrecadando cerca de R$ 60 mil.

Hasse é baixista, mas tem experiência também com outros instrumentos musicais. Ele se apresentava com bandas em cidades catarinenses do Vale do Itajaí.

A investigação não descarta que Anderson tenha recebido ajuda de outras pessoas para a fuga, o que ainda é investigado. Testemunhas disseram que, após perder a guarda da filha, Hasse teria comentado que não iria entregar a criança. A guarda era compartilhada e ele tinha direito a estar com a filha a cada 15 dias.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.