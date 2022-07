Paciente que foi mantida em cárcere em hospital com indícios de estar 'apodrecendo' é transferida

A paciente Daiana Chaves Cavalcanti, de 35 anos, que foi submetida a cirurgias e estava internada no Hospital Santa Branca, em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, foi transferida nesta quinta-feira (21) para o Hospital Federal de Bonsucesso (HFB).

Daiana se internou, no início de junho, para procedimentos estéticos no abdômen e nas mamas, mas depois da cirurgia começou a apresentar sequelas no abdômen. Ela vinha pedindo a transferência da unidade particular e chegou a afirmar que estava passando por cárcere privado. O inquérito policial sobre o caso citou haver "indícios claros de que a vítima esteja apodrecendo".

Segundo a assessoria de imprensa do Ministério da Saúde no Rio de Janeiro, o Hospital de Bonsucesso tem condições de atender Daiana. “De acordo com o protocolo do HFB, ela será acompanhada por uma equipe multidisciplinar formada por profissionais dos serviços de cirurgia plástica reparadora, cirurgia geral, CTI, psicologia e serviço social”, informou.

Daiana comemorou a transferência: “Já estou indo, gente. Estou sendo transferida agora, nesse exato momento”, relatou em vídeo, enquanto estava sendo levada de maca para a ambulância.

O advogado Ornélio Mota, que defende a paciente, disse que, embora tivesse pedido na Justiça a transferência para um hospital particular da Rede D’Or, por entender que teria capacidade de atender a complexidade médica do caso, a ida de Daiana para a unidade federal atende a expectativa de deixar o Hospital Santa Branca.

“A gente precisava tirar de lá, não somente pelo que a gente presenciou, mas porque tinha laudo médico de um profissional dizendo que lá não tinha estrutura”, contou.

De acordo com o advogado, esse laudo médico foi incluído na petição que a defesa fez na semana passada à Justiça para conseguir autorização e transferir Daiana para outra unidade hospitalar.

Bloqueio de recursos e prisão

Nessa quarta (20), a juíza Elizabeth Maria Saad, da 5ª Vara Cível de Duque de Caxias, acatou o pedido da defesa de Daiana de bloquear recursos do Hospital Santa Branca. Na decisão, a magistrada determinou o bloqueio de R$ 198 mil para custear a transferência e o tratamento da paciente.

O médico equatoriano Bolívar Guerrero Silva foi preso na segunda-feira (18), por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Duque de Caxias, sob acusação de manter a paciente em cárcere privado.