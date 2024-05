Menina de 3 anos pinta rosto e mãos com batom de alta fixação da mãe: 'Mais de 10h para tirar tudo'

Quando a pequena Aline, de três anos, pediu um batom para maquiar suas bonecas, a mãe Nayane Zani Silva não imaginava o trabalho que teria pouco tempo depois. A menina deu um susto nos pais ao aparecer com o rosto e as mãos completamente pintadas com um cosmético de alta fixação, no domingo (19).

Foram necessárias quase 10 horas para retirar a “maquiagem” da criança, terminando apenas por volta de 1h desta segunda-feira (20). Moradora de Vila Velha, no Espírito Santo, a mãe postou o caso nas redes sociais e viu as fotos viralizarem, com mais de 5 milhões de visualizações e mil comentários no X (antigo Twitter).

Nayane chegou a fazer outras publicações falando sobre o processo para retirar o batom do rosto da filha. “Gente não tá saindo, tá piorando. Parece um demônio agora. Deus nos proteja. Como vou levar essa menina para a escola amanhã?”, relatou.

A mãe de Alice comentou que o batom era roxo, mas quanto mais foram lavando o rosto dela para retirar o produto, mais a cor foi mudando para um tom avermelhado. A menina chegou a dormir no colo dos pais no meio do longo processo, que deixou os pais aflitos.

"Dei uns quatro banhos e quando eu vi que não saia, comecei a ficar preocupada. Aí, eu postei para tentar receber algum conselho do que poderia dar certo. Deram a ideia de óleo. Eu passei um óleo de uva e só assim aos poucos, e passando o algodão de leve, o produto começou a sair (...) Foram mais de 10 horas para tirar tudo", relatou Nayane ao g1.

A mãe relatou ainda que Alice ficou triste ao acordar e perceber que não estava mais “maquiada”. A menina foi para a escola na manhã desta segunda-feira (20) apenas com parte da cabeça com um sombreado rosado. “Quase completamente exorcizada e com o cabelo que ela mesma quis arrumar. Aos poucos a entidade maligna nos deixou e ficou apenas Alice novamente”, ironizou Nayane.