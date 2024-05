Caso da advogada desaparecida: amigo da família é o principal suspeito de matar mulher

Uma das linhas de investigações sobre o sumiço de Anic de Almeida Peixoto Herdy, é que a advogada e estudante de psicologia foi morta por um amigo da família. Conforme noticiado pela CBN nesta segunda-feira (20), a mulher teve também o corpo escondido por um grupo criminoso. O Ministério Público do Rio de Janeiro também compactua com a hipótese da Polícia Civil.

"Pra polícia, a principal linha é que ela tenha sido assassinada. Mas, a gente não descarta também a possibilidade de ela ter fugido", diz a delegada Cristiana Onorato Miguel, responsável pelo caso.

A família da mulher acredita que ela pode estar viva e ainda possuem esperança de encontrá-la. Anic foi vista pela última vez em 29 de fevereiro estacionando o carro em um shopping de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro.

Os suspeitos já pediram a família R$ 4,6 milhões, que foi pago pela família. Benjamin Cordeiro Herdy é marido da advogada e é um dos filhos do fundador de um complexo de educação na Baixada Fluminense. O herdeiro tem 78 anos.

Veja também País Família paga resgate milionário de esposa de herdeiro no RJ, mas mulher segue desaparecida País Alexandre Nardoni fica isolado em mansão do pai por 'morrer de medo' de ser hostilizado

"Ela era muito ligada à família. É o que dizem os relatos, os documentos ouvidos, os filhos dizem que ela era muito protetora, que ela não os deixava. Sobretudo a filha mais nova, de 20 anos. E ela nunca passaria dias sem falar com a filha, o dia das mães", disse a delegada.

Suspeito já viajou e prestou serviços ao casal

Entre os suspeitos com prisão temporária decretada, está um amigo da família, o técnico de informática Lourival Correa Netto Fatiga. Ele nega participação.

O suspeito era próximo do casal há cerca de três anos, chegando a acompanhá-lo em viagens. Segundo o jornal, a última delas, para Santa Catarina, ocorreu neste ano. Lourival também prestou serviços de instalação de câmeras de vigilância na casa dos dois.

Horas depois do sumiço de Anic, o marido da vítima enviou uma mensagem de texto na qual dizia estar com a mulher e que a polícia não podia ser informada. Novos contatos se sucederam e, em um deles, Benjamin foi avisado de que estava sendo monitorado em tempo real.

O desaparecimento de Anic foi registrado somente no dia 14 de março porque a família ficou receosa com a ameaça. Na ocasião, as roupas usadas pelo marido da vítima e o cômodo da casa no qual ele estava foram descritos pelo sequestrador.