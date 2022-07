Médico é preso suspeito de manter paciente em cárcere privado por dois meses

Um médico foi preso suspeito de manter uma paciente em cárcere privado em um hospital particular na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (18). As informações são do portal g1.

Além de prender o cirurgião plástico Bolívar Guerrero Silva, policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher de Duque de Caxias foram ao hospital para fazer o resgate da vítima.

Familiares da paciente afirmaram à polícia que ela está sendo mantida em cárcere privado há quase dois meses, desde que uma abdominoplastia, procedimento estético na barriga, deu errado.

Em nota, o hospital diz que as acusações são "infundadas" e que Bolívar não é sócio da unidade. A equipe que trabalha com o cirurgião plástico alega que aceitou liberar a paciente desde que ela assinasse um documento se responsabilizando por qualquer problema após a liberação.

Ainda conforme a publicação, os policiais cumpriram mandados de prisão preventiva, de busca e apreensão e de condução coercitiva no Hospital Santa Branca.

Entenda o caso

A paciente se submeteu a uma abdominoplastia no início de março e, de acordo com parentes, a cirurgia teve complicações, a ponto de a barriga da vítima ter necrosado. Em junho, ela voltou ao hospital para se submeter a mais três intervenções.

A polícia investiga a denúncia de que o médico e sua equipe estariam impedindo que a mulher fosse transferida para outra unidade de saúde.