Jaguatirica é encontrada em cama de criança após janela ficar aberta em casa no MS

Uma jaguatirica foi encontrada dormindo na cama de uma criança na cidade de Nioaque, em Mato Grosso do Sul, na noite da última segunda-feira (18). O dono da casa chegou a confundir o animal com um "filhote de onça", mas entrou em contato com as autoridades e o resgate foi feito pela Polícia Militar Ambiental (PMA).

Segundo o morador da residência, a janela do quarto da criança ficou aberta quando ninguém estava em casa, e o animal foi encontrado em cima da cama no retorno. Com o susto, o homem entrou em contato com a PMA imediatamente.

Ao chegar ao local, a Polícia Militar Ambiental percebeu que o "filhote de onça" era uma jaguatirica fêmea e adulta, da espécie Felis Pardalis ou Leopardus pardalis. Após a identificação, ela foi colocada na gaiola de contenção.

A jaguatirica não apresentava ferimentos e foi solta pela equipe em seu habitat natural, distante do perímetro urbano.