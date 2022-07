Presidente da Funai, Marcelo Xavier, é expulso de evento internacional em Madri; veja vídeo

O presidente da Funai, Marcelo Xavier, deixou uma reunião da 15ª Assembleia Geral da FILAC, o Fundo para o Desenvolvimento dos Povos Indígenas da América Latina e Caribe, em Madri, na Espanha, após ser atacado por grupos que questionavam sua presença no encontro. As informações são do colunista Jamil Chade, do Uol.

O ex-funcionário da Funai, Ricardo Rao, aproveitou o evento para denunciar a presença de Xavier, alegando que ele não teria motivo para estar na sala.

"Esse homem não pertence aqui", gritou Rao, apontando o dedo a Xavier. "Esse homem é um assassino, esse homem é um miliciano", disse. "Ele é responsável pela morte de Bruno (Pereira) e Dom Phillips. Você é um miliciano, bandido", completou Rao. Constrangido, o presidente da Funai deixou o local.

Bruno Pereira, também ex-funcionário da Funai, foi assassinado junto com o jornalista britânico Dom Phillips, no Vale do Javari, na Amazônia, em junho deste ano. A Funai ainda não se pronunciou sobre o incidente.

A 15ª Assembleia Geral da FILAC se reúne nesta semana na sede do Ministério das Relações Exteriores da Espanha. Não ficou claro se o presidente da Funai voltou para a sala ou para qualquer outro evento após o ocorrido.