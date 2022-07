Operação da Polícia Federal cumpre mandados de prisão contra funcionários do aeroporto de Guarulhos

Funcionários terceirizados do Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, estão sendo alvos de uma megaoperação de combate a tráfico de drogas na manhã desta terça-feira (19).

A ofensiva da Polícia Federal cumpre 23 mandados de prisão preventiva decretados e 24 mandados de busca e apreensão. Ao menos 18 pessoas que trabalham no aeroporto estão entre os envolvidos.

Os agentes executam os mandados judiciais na capital paulista, em Sorocaba, Praia Grande, Guarulhos e até em Portugal.

Fraude

Os funcionários investigados atuam na pista do aeroporto e com os carrinhos de acesso ao avião. Os suspeitos colocavam as malas com os entorpecentes no porão da aeronave sem passar pela fiscalização e raio-X da polícia.

No decorrer das investigações, que duraram um ano e dois meses, os agentes apreenderam 880 kg de cocaína.

Os alvos serão investigados pelos crimes de tráfico internacional de drogas e associação para o tráfico, com penas previstas que variam de 10 a 25 anos de prisão.