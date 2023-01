Um ônibus despencou de uma ponte, na madrugada dessa segunda-feira (30), e deixou, pelo menos, cinco mortos e diversos feridos na BR-116, em Além Paraíba, Minas Gerais. O veículo transportava um time de futebol, que não teve o nome divulgado, do município mineiro de Ubaporanga para a cidade do Rio de Janeiro.

O Corpo de Bombeiros informou ao portal g1 que havia pelo menos 36 passageiros no coletivo. Inicialmente, cinco corpos foram retirados das ferragens pelos agentes. Outras vítimas foram encaminhadas para o Hospital São Salvador, unidade de saúde da localidade. Não foi divulgado o estado de saúde delas, conforme a publicação.

Na queda, o ônibus virou de ponta cabeça e a parte superior da estrutura atingiu o chão, próximo a um riacho. Ainda não há detalhes do que pode ter provocado o acidente.

Equipes de bombeiros dos municípios de Leopoldina, Cataguases, Juiz de Fora e Além Paraíba atuam no local na manhã desta segunda-feira, segundo o g1. Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) também auxiliam nos trabalhos.

