Newton Cardoso, ex-governador de Minas Gerais, morre em Belo Horizonte

Morreu na madrugada deste domingo (2), aos 86 anos, o ex-governador de Minas Gerais, Newton Cardoso (MDB). Ele teve falência múltipla de orgãos. Conforme o filho, o deputado federal Newton Cardoso Júnior (MDB), o político estava internado "há alguns dias" no Hospital Orizonti, em Belo Horizonte.

Conhecido nacionalmente como "Newtão", e em Minas como "Trator", comandou o Estado entre 1987 e 1991, e ganhou os apelidos pela corpulência e estilo político.

O comportamento, além de ter garantido a eleição para o Palácio da Liberdade, também pavimentou três mandatos como prefeito de Contagem, na Grande Belo Horizonte, e dois para deputado federal.

"Com profunda tristeza e uma imensa dor no coração, comunico o falecimento do meu querido Pai, Newton Cardoso, que nos deixou nesta madrugada do dia 02/02/2025, aos 86 anos. Fundador do MDB, foi Governador de Minas Gerais, Vice-Governador, Prefeito de sua querida Contagem por três mandatos, Deputado Federal por três mandatos", lamentou Newton Cardoso Júnior nas redes sociais.

De acordo com o g1, o velório será na manhã desta segunda-feira (3), às 10h, no Palácio da Liberdade. O corpo será cremado, com cerimônia reservada apenas à família.