Mortes por dengue em SP dobram em 72 horas; casos estão ligados à circulação do sorotipo 3

O estado de São Paulo teve aumento de casos de dengue nesta semana. Segundo o painel de monitoramento de arboviroses do Ministério da Saúde, os casos subiram de 82 mil para 99 mil no estado, e as mortes, que eram 14, chegaram a 28. Em todo o País, o total de casos prováveis da dengue foi de 139 mil para 169 mil casos, com aumento de 21 para 37 mortes em apenas três dias.

Os óbitos em investigação no Brasil eram 160 na última segunda-feira (27) e passaram para 200 nessa quinta (30), dos quais 138 são em São Paulo.

O Ministério da Saúde atribui o aumento dos casos à circulação do sorotipo 3 da dengue, em expansão desde julho do ano passado. "Segundo o secretário-adjunto da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente, Rivaldo Venâncio, essa variante do vírus tem sido determinante no aumento do número de infecções, especialmente em São Paulo e, em menor escala, no Paraná", disse a pasta, em nota.

O que é o sorotipo 3?

Sorotipos são variações do vírus que possuem diferenças em sua composição antigênica. Da dengue, existem quatro em circulação no Brasil: DENV-1, DENV-2, DENV-3 e DENV-4.

Segundo o Ministério da Saúde, o DENV-3 é o que mais preocupa por ser considerado um dos sorotipos mais virulentos da dengue, ou seja, que tem maior potencial de causar formas graves da doença.

Estudos indicam que, após a segunda infecção por qualquer sorotipo, há uma predisposição para quadros mais graves, independentemente da sequência dos sorotipos envolvidos. No entanto, os sorotipos 2 e 3 são frequentemente associados a manifestações mais severas, conforme a pasta.

Veja também Papo Carreira Banco do Brasil alerta sobre 'golpe do falso concurso'; veja como se proteger País Mãe e padrasto são presos após bebê de 11 meses morrer vítima de agressões no Rio de Janeiro

Mais de 100 mil casos prováveis

O monitoramento realizado pela Secretaria Estadual de Saúde de SP indica 102 mil casos prováveis, com 45 mil já confirmados. A pasta confirma 21 óbitos, dos quais 11 de pessoas com mais de 65 anos.

No estado, 44 municípios decretaram estado de emergência. Na segunda-feira, eram 37. O aumento pode refletir maior engajamento das prefeituras, com atuação dos governos federal e estadual, que constituíram centros de vigilância dedicados às ações contra a dengue nos dias 9 e 23 de janeiro, respectivamente.

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias