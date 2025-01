Mãe e padrasto são presos após bebê de 11 meses morrer vítima de agressões no Rio de Janeiro

Após um bebê de 11 meses ter morrido em decorrência de diversas agressões, a mãe e o padrasto foram detidos pela Polícia Civil do Rio de Janeiro. A prisão em flagrante ocorreu na manhã desta quinta-feira (30), de acordo com a CNN Brasil.

A criança deu entrada em uma unidade de saúde no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro, com diversos hematomas pelo corpo. Os agentes de saúde alertaram às autoridades, e as investigações ficaram a cargo da 21ª DP, em Bonsucesso.

Os suspeitos foram identificados como Sidney da Silva Ferreira e Rayane Rocha dos Santos, que era mãe de Arthur Victor dos Santos.

Os agentes acreditam que o homem espancou a criança e a mãe se omitiu da situação. O laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou a presença de lacerações em órgãos internos do bebê. Segundo o g1, a causa da morte foi traumatismo craniano com hemorragia e edema cerebral.

Em primeiro depoimento, o padrasto alegou que o bebê tinha caído da cama e batido a cabeça. Mas depois mudou a versão, dizendo que ele caiu sobre o bebê, enquanto descia uma escada, chegando a quebrar o celular. A polícia não confirmou os relatos, já que o homem não tinha lesões e o aparelho não estava quebrado.

Já a mãe do menino relatou ser vítima de violência doméstica, suspeitando que os filhos eram agredidos pelo marido. Apesar disso, também foi presa por omissão.

A Secretaria Estadual de Saúde declarou que o bebê teve uma parada cardiorrespiratória ao chegar no hospital, mas os agentes de saúde não conseguiram reanimar