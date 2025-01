A Polícia Civil do Rio de Janeiro vai ouvir novamente os três homens que estavam com a influenciadora e criadora de conteúdo adulto Anna Poly quando ela morreu, na última quinta-feira (23), ao cair da varanda de um hotel.

Segundo as investigações, os quatro estavam juntos em um quarto do local, que fica em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, quando Anna caiu da varanda e morreu, em circunstâncias ainda desconhecidas.

Anna Beatriz Pereira Alves tinha 27 anos e adotava o apelido "Anna Poly" nas redes sociais. Na quinta-feira passada, ela chegou ao hotel com os três homens – entre eles, um amigo que trabalhava diretamente com ela, segundo o g1.

As autoridades já ouviram funcionários do hotel e fizeram as primeiras oitivas com os três homens. As imagens das câmeras de segurança do hotel estão sendo analisadas. A investigação é conduzida pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

O corpo da jovem foi enterrado no último sábado (25), no Cemitério Jardim de Mesquita, na Baixada Fluminense.

