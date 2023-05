Moraes autoriza perícia em celulares apreendidos durante atos antidemocráticos

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, autorizou a perícia em celulares apreendidos de participantes dos atos antidemocráticos de 8 de janeiro na sede dos Três Poderes, em Brasília. A determinação foi feita nesta segunda-feira (15), acatando pedido do Ministério Público Federal (MPF). As informações são do Metrópoles.

A Polícia Federal poderá acessar, retirar e analisar os dados. “Os elementos de prova colhidos até o momento revelam fortes indícios de prática de delitos por pessoas presas em flagrante nos atos, sendo indispensável a obtenção dos dados telemáticos para a completa elucidação dos fatos", disse o ministro.

Além disso, ressaltou que a determinação busca evitar o desaparecimento de provas e contribuir com a continuidade da investigação.

Alexandre de Moraes Ministro do STF “Diante da inequívoca relevância da medida pleiteada para a investigação e instrução das ações penais, defiro a representação policial e autorizo o acesso, extração e análise, pela Polícia Federal, dos dados dos celulares apreendidos em decorrência das prisões”.

Determinação válida para prisões em flagrante

A medida é válida apenas para os telefones que foram apreendidos pela polícia durante as prisões em flagrante.

Conforme o MPF, existe a necessidade de realizar essa perícia para continuar a investigação. Além disso, as provas colhidas até o momento “revelam fortes indícios de prática de delitos”.

“Da mesma forma, a obtenção de dados armazenados em nuvem pode esclarecer as circunstâncias envolvendo as ações dos presos e denunciados como forma de estimular e fomentar os eventos efetivados em 8/1/2023 para atentar contra o abolirem o Estado democrático de Direito”, concluiu Moraes.