Mãe de Hadassa lamenta morte da criança e relata culpa: 'qual é a mãe perfeita?'

Suellen da Silva Roque Mãe de Hadassa

"Por mim eu nem estaria mais aqui. Eu peço a Deus para ele me levar. Nem no enterro da minha filha eu pude ir, eu tenho que ficar escondida, nem me despedi dela. O mais triste é que eu não posso ir para casa, o tempo todo porque as pessoas estão me julgando. O tempo todo eu errei, mas quem nunca errou? Qual é a mãe perfeita?"